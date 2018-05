Holpriger Start für Merck

Anzeige

Vor allem Mercks Spezialchemiesparte schwächelt weiter. Dort fiel der Umsatz kräftig. Im Geschäft mit Flüssigkristallen etwa für Displays von Smartphones und Fernsehern ist der Konzern zwar weiterhin Marktführer, leidet aber unter Preisdruck der asiatischen Konkurrenz. Die Erlöse mit Laborausrüstung stiegen zwar aus eigener Kraft deutlich, wurden aber fast völlig vom starken Euro aufgezehrt.

Merck erzielt große Umsätze in den USA, die bei der Umrechnung in die Heimatwährung an Wert verlieren. Auch der Umsatz in der Arznei-sparte wurde von Währungseffekten gedrückt. Merck konkretisierte zudem seine Prognose. Beim Betriebsergebnis rechnet der Konzern nun mit einem Rückgang. dpa

