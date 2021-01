Homeoffice mit Zukunft

Mannheim.Mannheim. SAP-Vorstand Christian Klein betont den Wert des mobilen Arbeitens in der Pandemie. „Ich mache Homeoffice, weil ich mich den Kollegen und Menschen in meinem Umfeld, ganz besonders meiner Familie, sehr verpflichtet fühle. Ich setze alles daran, damit alle sicher und gesund bleiben“, sagte Klein dieser Zeitung. Deshalb versuche er, so viel wie möglich von zu Hause aus zu arbeiten. Klein betonte zudem, dass mit dem Start der Impfungen „endlich Licht am Ende des Tunnels“ sei. „Bis dahin müssen wir zusammenhalten. Das wird nicht einfach, keine Frage. Aber unsere Rücksichtnahme auf die schutzbedürftigen Mitmenschen in unserer Gesellschaft sind diese Anstrengung wert.“ Lange vor der Pandemie habe SAP die nötigen technischen Voraussetzungen geschaffen und Mitarbeiter ermutigt, von zu Hause zu arbeiten. Davon profitiere SAP jetzt. „Das gilt natürlich auch für mich“, so Klein weiter. Es falle ihm daher sehr leicht, das Unternehmen von zu Hause zu führen. „Zusätzliche Stunden mit meiner Familie gibt es als wertvollen Bonus oben drauf.“

Auch der Gründer und Geschäftsführer des Darmstädter Bio-Lebensmittel-Unternehmens Alnatura, Götz Rehn, arbeitet mobil von zu Hause aus, betont jedoch, dass der persönliche Kontakt unverzichtbar sei. „Wann immer die Rahmenbedingungen es zulassen, bin ich auf dem Alnatura Campus zu finden, da ich den persönlichen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen sehr schätze und eine direkte Abstimmung manchmal unverzichtbar ist.“ Verena Amann, Mitglied im Vorstand des Mannheimer Energieversorgers MVV, weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass viele Mitarbeiter, auch bei der MVV, nicht im Homeoffice arbeiten könnten. „Da ist es durchaus auch ein Gebot der Solidarität, dass wir zu gegebener Zeit für die überwiegende Arbeitszeit auch wieder an unsere Arbeitsplätze im Unternehmen zurückkehren.“ Beim Mulfinger Elektromotoren- und Ventilatorenhersteller Ebm-papst soll mobiles Arbeiten auch nach der Pandemie auf hohem Niveau beibehalten werden. „Bereits vor Jahren haben wir die anwesenheitsgeprägte Unternehmenskultur zu einer ergebnisorientierten Arbeitskultur mit hohen Freiheitsgraden für die Mitarbeiter verändert“, erklärt Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung des Unternehmens.

Die Personalökonomin Susanne Steffes vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim erwartet, dass mobiles Arbeiten grundsätzlich an Bedeutung gewinnen wird. „Viele Unternehmen, mit denen ich im Gespräch bin, sagen, dass sie die Regelungen zum Homeoffice ausbauen beziehungsweise überhaupt Möglichkeiten dafür schaffen wollen“, sagt Steffes, die sich bereits seit längerem mit flexiblen Arbeitszeitmodellen beschäftigt. Vor der Pandemie sei Homeoffice nur von einer Minderheit der Betriebe angeboten und von wenigen Beschäftigten genutzt worden. Im ersten Lockdown im April und Mai habe die Quote der Mitarbeiter, die von zu Hause arbeiteten, dann bei 50 Prozent gelegen. Die künftige Entwicklung wird laut Steffes in Richtung hybrider Modelle gehen: „Phasen im Homeoffice wechseln sich mit Präsenzzeiten ab.“ Viele Betriebe wollten mobiles Arbeiten auch formal etwa in Betriebsvereinbarungen festschreiben. „Es scheint also von Arbeitgeberseite hier eine Tendenz zu geben, Homeoffice stärker zu fördern.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.01.2021