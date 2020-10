Homeoffice-Streit geht in neue Runde

Berlin.Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will ein gesetzlich verbrieftes Recht auf Homeoffice. CDU und CSU wollen das nicht. Am Dienstag legte eine Arbeitsgruppe der Union einen Gegenentwurf zu Heils Plänen vor. Damit geht der Koalitionsstreit in eine neue Runde.

Durch die Corona-Krise wurde die Sache politisch brisant. Nach einer aktuellen Untersuchung haben im Juli und August gut 14,6 Millionen der angestellten Arbeitnehmer von Zuhause aus gearbeitet. Das waren 36 Prozent aller Beschäftigten. Im gleichen Vorjahreszeitraum lag der Anteil nur bei 24 Prozent.

Unter diesen Vorzeichen hatte Heil kürzlich einen Gesetzentwurf präsentiert, der „dort, wo es möglich ist“, einen Rechtsanspruch auf jährlich mindestens 24 Tage mobiles Arbeiten vorsieht. Doch beim Koalitionspartner beißt er damit bis heute auf Granit.

„Der Arbeitsminister tut so, als müsste man etwas regeln, damit es in Fluss kommt“, kritisierte der Vorsitzende des Arbeitskreises „Zukunft der Arbeit“ in der Unionsfraktion, Thomas Heilmann, am Dienstag in Berlin. Dabei seien Millionen Menschen bereits im Homeoffice. Ein Rechtsanspruch helfe niemandem und schaffe nur zusätzlich Bürokratie, so Heilmann. Stattdessen müssten die Rahmenbedingungen verbessert werden, meinte Heilmann.

Nach dem Alternativ-Vorschlag sollen dazu vor allem der Arbeits- und Versicherungsschutz sowie das Steuerrecht teilweise neu geregelt werden. Konkret wird vorgeschlagen, dass der Arbeitgeber eine App zur Verfügung stellt, anhand derer der Beschäftigte den Heim-Arbeitsplatz auf bestimmte Eigenschaften hin überprüfen kann. Zudem sollen Arbeitnehmer, die außerhalb des Unternehmens tätig sind, vom gleichen Unfallversicherungsschutz profitieren wie im Betrieb. Bei diesem Punkt gebe es noch die größten Schnittmengen zu Heils Gesetzentwurf, erklärte Heilmann.

Einigung in weiter Ferne

Obendrein wird angestrebt, dass Arbeitgeber ihrem Personal die Kosten etwa für Breitbandanschlüsse oder Schreibtisch-Stühle steuerfrei ersetzen dürfen, auch wenn sie privat mitgenutzt werden. Wegen der insgesamt „großen konzeptionellen Unterschiede“ zur SPD dämpfte Heilmann jedoch die Erwartung auf eine Einigung noch in dieser Wahlperiode, also bis zum Herbst 2021.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020