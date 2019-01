Honig oft „mangelhaft“

Bei Stiftung Warentest fielen zehn von 36 Honigen durch. © dpa

Berlin.Honig aus dem Handel erhält im Test oft schlechte Noten. So waren in einer Untersuchung der Stiftung Warentest 10 von 36 Produkten „mangelhaft“. Bemängelt wurden untypischer Geschmack, Wärmeschäden, kritische Inhaltsstoffe und die Pollenzusammensetzung. Die Tester hielten fest: „Guter Honig lässt sich weder an der Sorte noch an der Herkunft oder dem Preis erkennen.“ Immerhin: Unter den Besten seien günstige Produkte. Elf Produkte schnitten „gut“ ab, der Rest „befriedigend“ oder „ausreichend“ („test“-Ausgabe 2/2019).

Unter den Mischblütenhonigen ohne Sortenangabe waren vier der Anbieter Lidl, Nektarquell, Dr. Krieger’s und Langnese „gut“. Bei den Waldhonigen, den Bienen aus Honigtau von Laub- und Nadelbäumen sowie Nektar von waldnahen Blumen gewinnen, schnitten Produkte der Discounter Aldi Nord, Aldi Süd sowie Lidl „gut“ ab. dpa

