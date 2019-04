Hornbach entschuldigt sich

Neustadt/mannheim.Nach massiven Rassismusvorwürfen zu einem Werbespot will die Pfälzer Baumarktkette Hornbach auf Kritiker zugehen. „Es tut uns sehr leid, dass in Teilen der asiatischen Community (Gemeinschaft) in Europa und auch in Südost-Asien der Eindruck entstanden ist, die Kampagne sei diskriminierend gemeint. Dafür entschuldigen wir uns“, erklärte ein Sprecher laut Mitteilung. Gleichzeitig hob Hornbach hervor, an dem Werbesport festzuhalten. Auf seiner Internetseite will das Unternehmen ab morgen auf Fragen zum Film eingehen und Position beziehen, „um Missverständnisse und Fehlinterpretationen auszuräumen“.

Der 45 Sekunden lange Film zeigt, wie europäisch aussehende Männer nach getaner Gartenarbeit ihre Kleidung ausziehen, die dann in Plastikbeutel luftdicht verpackt wird. Am Ende des Werbespots zieht eine asiatisch aussehende Frau einen solchen Beutel aus einem Automaten, nimmt einen tiefen Luftzug und lächelt verzückt. Es folgt die Einblendung: „So riecht das Frühjahr.“

Gespräch mit Kritikerinnen

Bis gestern Abend unterschrieben fast 18 500 Menschen eine Online-Petition gegen den Film. Sie ist überschrieben mit „Act Up Against German Racist Company Hornbach AG“ (Mach’ etwas gegen das rassistische Unternehmen Hornbach aus Deutschland).

Die Baumarktkette habe sich mehrfach gegen jede Form von Diskriminierung positioniert, hieß es weiter. Es sei unter anderem darum gegangen, Rollenklischees zu verdrehen. Am Montag hatten sich Verantwortliche von Hornbach mit drei Kritikerinnen zu einem Gespräch getroffen.

Info: Plattform ab 4. April: hornbach.de/UnsereHaltung

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.04.2019