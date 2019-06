Schweinfurt/Heidelberg.Wegen Ermittlungen gegen ein Reinigungsunternehmen aus Unterfranken haben einige Hundert Zollbeamte bundesweit Hotels durchsucht. Schwerpunkte seien am Dienstag namhafte Häuser in Heidelberg, München, Berlin und Hamburg gewesen, sagte eine Sprecherin des Zollamtes Schweinfurt. In Heidelberg handele es sich um eine niedrige einstellige Zahl an Häusern, teilte die Sprecherin auf Anfrage dieser

...