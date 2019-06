Huawei wird Chefsache

Shanghai.In der Kontroverse um Chinas Telekomriesen Huawei will Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) dem Gründer Ren Zhengfei persönlich die Sicherheitsanforderungen beim Ausbau des deutschen Mobilfunknetzes darlegen. Am Ende seines dreitägigen Besuches in China kommt Altmaier am Freitag in Shanghai zu einem Gespräch mit dem Huawei-Chef zusammen. Das geplante Treffen wurde erst kurzfristig durch einen „Handelsblatt“-Bericht bekannt.

Es sollte wohl nicht an die große Glocke gehängt werden – dennoch beschrieb Altmaier das Treffen als Selbstverständlichkeit. Der dpa sagte der Minister, es sei ganz normal, einem Unternehmen, das in so großem Maße in Deutschland tätig sei, die Möglichkeit zu geben, seine Sicht der Dinge dem zuständigen Minister vorzutragen. Der Gesprächstermin sei auf Wunsch von Huawei zustande gekommen. Altmaier hat sich vorher eng mit den Partnern in Frankreich und Spanien, mit der EU-Kommission sowie innerhalb der Bundesregierung und auch mit den USA abgestimmt.

Der führende Netzwerkausrüster hofft darauf, beim Ausbau des neuen Mobilfunknetzes nach dem superschnellen 5G-Standard in Deutschland und anderen Ländern zum Zuge zu kommen. Die USA haben aber massive Sicherheitsbedenken gegen Technik des Konzerns, der im Handelskrieg zwischen den USA und China unversehens zwischen die Fronten geraten ist. Aus Angst vor Spionage warnen die USA Deutschland und andere Partner davor, Telekomausrüstung von Huawei einzusetzen. Beweise für die Vorwürfe wurden aber nicht vorgelegt. In dieser verzwickten Lage gehört es aus Altmaiers Sicht zu seinen Aufgaben, sich selbst ein Bild zu machen. dpa

