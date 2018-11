Hühnchen als Vorbild

Washington.US-Präsident Donald Trump hat erneut mit Sonderzöllen auf Auto-Importe gedroht. Wenn man die Einfuhrschranken erhöhe, würden „viel mehr Autos hier gebaut werden“, twitterte Trump gestern. Als Beispiel führte er die in seinen Augen sehr erfolgreiche „Chicken Tax“ an – die Sondersteuer in Höhe von 25 Prozent ist die skurrile Altlast eines Handelsstreits um billige Hühnchen aus Europa, der schon über ein halbes Jahrhundert zurückliegt. Wenn eine solche Steuer auch auf kleinere Pkw erhoben würde, so würden heimische Autobauer wie General Motors (GM) keine Fabriken in den USA schließen, meint Trump.

GM hatte am Montag angekündigt, wegen gesunkener Nachfrage nach kleineren Wagen die Produktion in Nordamerika zu drosseln und deshalb Werke stillzulegen und viele Mitarbeiter zu entlassen. Trump will deshalb nun hohe Einfuhrzölle auf Pkw prüfen, was die Vereinigten Staaten aber ohnehin schon seit Monaten tun.

Gleichzeitig droht Trump GM nach der Ankündigung umfangreicher Stellenstreichungen mit der Kürzung von Fördermitteln. Er sei sehr enttäuscht von dem Autobauer und der Unternehmenschefin Mary Barra, schrieb Trump auf Twitter. „Wir prüfen, alle GM-Subventionen zu kürzen, inklusive der für Elektroautos“, fügte er hinzu. Trumps Job-Agenda könnte eine solche Bestrafung des größten Autokonzerns im Lande aber eher schaden. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018