HUK erwartet Preiskampf

München.Die Zeit stetig steigender Preise in der Autoversicherung nähert sich nach Einschätzung des Marktführers HUK Coburg ihrem Ende. „Der Wettbewerb verschärft sich“, sagte Vorstandschef Klaus-Jürgen Heitmann gestern in München. „Der Preis ist nach wie vor das Entscheidungskriterium Nummer eins.“ Deswegen geht das Unternehmen in seinem neuen Geschäftsbericht von „geringfügig fallenden Durchschnittsbeiträgen“ aus.

Das könnte eine Trendwende bedeuten: Denn in diesem Jahrzehnt ist die Kfz-Versicherung bislang kontinuierlich teurer geworden, wie aus der Statistik des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervorgeht. Maßgeblich befeuert wird der Wettbewerb durch die Anstrengungen der Allianz, ihren einstigen Spitzenplatz in der Kfz-Versicherung von der HUK Coburg zurückzuerobern.

Bei der HUK Coburg waren Ende 2018 nach Heitmanns Worten zwölf Millionen Fahrzeuge versichert, seit Jahresbeginn sind weitere 150 000 dazu gekommen. Die Allianz ist mit großem Rückstand Nummer zwei, Ende 2018 waren es 8,6 Millionen Verträge. Die Allianz ist ansonsten die Nummer eins auf dem deutschen Versicherungsmarkt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019