„Hungerlöhne“ auf Teeplantagen

Frankfurt.Auf 50 Plantagen im nordindischen Assam waren die Experten 2018 unterwegs, haben dort 510 Arbeiterinnen und Arbeiter für die Entwicklungsorganisation Oxfam und das Tata Institut der Universität im indischen Mumbai über ihre Arbeits- und Lebensbedingungen befragt. Mit ernüchternden Ergebnissen: Die Menschen verdienen nicht einmal die Hälfte des existenzsichernden Lohns, sie haben zu wenig zu Essen, es gibt keinen Schutz gegen Pestizide, auf den Tee-Plantagen fehlt es an Toiletten und sauberem Trinkwasser. Und vom Verkaufspreis des Tees in Deutschland erhalten sie gerade mal 1,4 Prozent.

Wichtigste Region weltweit

86 Prozent der Einnahmen bleiben bei den Supermärkten und Teefirmen. Hierzulande sind das nach Angaben von Oxfam unter anderem die Unternehmen Teekanne und Ostfriesische Teegesellschaft (OTG) mit den Marken Meßmer und Milford, und Eigenmarken von Discountern wie Lidl und Aldi. Zusammen beherrschen sie fast 90 Prozent des Marktes. Tee ist nach Wasser das weltweit am meisten konsumierte Getränk.

Als Region hat das nordindische Assam den größten Anteil an der globalen Teeproduktion mit einer Quote von elf Prozent. Doch den Beschäftigten auf den Teeplantagen dort geht es der Studie unter dem Titel „Schwarzer Tee, weiße Weste“ zufolge oft schlecht. Das fängt bei den Löhnen an. „Von den knapp drei Euro für ein Paket Schwarztee mit 50 Teebeuteln verbleiben rund 2,60 Euro beim Supermarkt und dem Hersteller in Deutschland. 20 Cent erhalten Zwischenhändler, 16 Cent die Plantagenbesitzer und Arbeiterinnen bekommen nur vier Cent“, heißt es in der Studie.

Damit verdienen die Menschen auf den Plantagen pro Tag umgerechnet gerade einmal zwischen 1,73 und 2,14 Euro. „Das ist weniger als die Hälfte dessen, was in Assam für ein menschenwürdiges Leben notwendig wäre“, beklagt Oxfam diese „Hungerlöhne“. Fast 60 Prozent der befragten Menschen auf den Plantagen hätten nicht ausreichend zu Essen, die Hälfte der Haushalte werde von der Regierung mit Essenskarten unterstützt.

Das ist nach Ansicht von Oxfam ein quasi offizieller Beleg dafür, dass die Menschen nicht genug verdienten, um überleben zu können. Zudem seien sie in ihrer Existenz extrem abhängig vom jeweiligen Plantagenbesitzer. Wenn sie ihre Arbeit verlören, hätten sie auch keine Unterkunft mehr und keinen Zugang zu Bildung und zu Gesundheitsdiensten. Die Arbeitsbedingungen auf den Plantagen sind Oxfam zufolge katastrophal, unter anderem wegen des Einsatzes von Pestiziden und fehlender Schutzkleidung.

Lieferkettengesetz gefordert

Mehr als die Hälfte der Menschen leide deshalb unter Erkrankungen der Augen und Atemwege. Weil es zudem an Toiletten und sauberem Trinkwasser mangele, treten Oxfam zufolge häufig Krankheiten wie Cholera, Gelbsucht und Typhus auf. Von den schlechten Zuständen sind der Studie zufolge vor allem Frauen betroffen, die die Teeblätter pflücken, bei Arbeitszeiten von bis zu 13 Stunden pro Tag. Die Männer in den Teefabriken würden besser bezahlt.

Weil über die Hälfte des Tees in Deutschland über Supermärkte verkauft wird, sieht Oxfam hier eine besondere Verantwortung. Tee aus Assam sei aber nur ein Beispiel für die eklatanten Missstände auch bei anderen Produkten. „Viele deutsche Unternehmen tun zu wenig, um dafür zu sorgen, dass in ihren Lieferketten Arbeits- und Menschenrechte eingehalten werden“. Corfam fordert deshalb mit anderen Organisationen aus Gesellschaft und Kirche und den Gewerkschaften ein Lieferkettengesetz. Dadurch würden Unternehmen in die Verantwortung genommen, wenn entlang der Lieferkette von Produkten, Arbeits- und Menschenrechte verletzt und die Umwelt geschädigt würde.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.10.2019