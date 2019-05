ICE fährt alle 30 Minuten

Ein ICE verlässt den Hauptbahnhof in Berlin. © dpa

Berlin.Auf der wichtigen Pendlerstrecke Berlin-Hamburg will die Deutsche Bahn ab Dezember 2021 ICEs im Halbstundentakt fahren lassen. Das kündigte Bahnchef Richard Lutz gestern bei einem „Schienengipfel“ mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in Berlin an. Zuvor hatte das Wirtschaftsmagazin „Capital“ darüber berichtet. Bislang fahren die Züge auf der Strecke einmal in der Stunde.

Die Verbindung zwischen Hamburg und Berlin zählt nach Bahnangaben mit täglich fast 17 000 Fahrgästen zu den nachfragestärksten Fernverkehrsverbindungen in Deutschland. Um die Taktung zum Fahrplanwechsel im Winter 2021/22 zu erhöhen, will die Bahn eine neue ICE-Linie zwischen den beiden Städten einführen, auf der täglich sechs Züge pro Richtung fahren. Die neue Linie ergänze die aktuell drei Linien, auf denen insgesamt 24 Züge täglich pro Richtung verkehren. dpa

