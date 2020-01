ICE-Züge rollen frühestens im nächsten Jahrzehnt

Mannheim.„Die Katastrophe ist ausgeblieben.“ Was der Sprecher der Lampertheimer Bürgerinitiative „Lebensraum vor ICE-Trasse“ (Bila), Ulrich Guldner, über die aktuellen Pläne der Bahn für eine neue ICE-Trasse zwischen Lorsch und Mannheim sagt, klingt wenig begeistert. Erleichterung ist zwar spürbar; denn nachdem die Bahn Ende vorigen Jahres ihre Pläne für die „Schnelle Tunneldiagonale“ konkretisiert hat (siehe Grafik), ist zumindest der schlimmste anzunehmende Fall ausgeblieben: eine ebenerdige Zerschneidung des Waldes bei Lampertheim durch den geplanten Schienenbau.

Dennoch mischt sich Skepsis in die Erleichterung. Denn die Bahn schlägt zwar einen Tunnel vor, allerdings in offener Bauweise. Dieser ließe sich – im Unterschied zu einem bergmännischen Tunnel – nicht ohne Eingriffe in die Landschaft durch die Erde graben. Vielmehr würde eine mindestens 18 Meter tiefe und 23 Meter breite Baugrube ausgehoben, die anschließend mit einer etwa vier Meter dicken Erdschicht aufgefüllt würde.

Kreuze auf Feldern

Im Zuge der Bauarbeiten würde eine mindestens 40 Meter breite Schneise durch den Wald geschlagen. Das Lampertheimer Forstamt befürchtet gravierende Folgen für Flora und Fauna. Doch auch die Landwirte, die um ihr Ackergelände zwischen dem Lampertheimer Wald und dem Mannheimer Norden fürchten, betrachten einen offenen Tunnel, durch den die Hochgeschwindigkeitszüge brausen würden, mit Sorge. Sie rechnen zumindest in der Bauphase mit wirtschaftlichen Einbußen. Gerade eben haben sie vor Gericht eine Verzögerung des Baus einer Umgehungsstraße bei Lampertheim erzwungen. Mit Kreuzen auf den Feldern stemmen sie sich gegen den scharfen Wind, der ihnen aus ihrer Sicht aufgrund mangelnder gesellschaftlicher und politischer Wertschätzung entgegenweht. Die Landwirte um den Vorsitzenden des Regionalbauernverbands Starkenburg, den Lampertheimer Landwirt Willi Billau, sind deshalb auf Krawall gebürstet. Sie würden nicht zögern, auch gegen den geplanten Neubau einer ICE-Trasse vor Gericht zu ziehen. Juristischen Beistand haben sie bereits angefordert.

Mitte dieses Jahres will die Bahn offenlegen, welche Streckenführung sie für die etwa 60 Kilometer lange ICE-Verbindung zwischen Frankfurt und Mannheim definitiv bevorzugt. Das Projekt soll die Lücke zwischen den Schnelltrassen Köln – Rhein/Main und Mannheim – Stuttgart schließen. Mit diesem Verbindungsstück soll das überlastete Schnellbahnnetz mit neuen ICE-Verbindungen und engeren Takten entlastet werden.

Dabei sind noch zahlreiche Detailfragen zu klären. Beispielsweise die Anbindung des Darmstädter Hauptbahnhofs an den ICE-Fernverkehr. Obendrein will die Bahn ihre Trasse erst etwa drei Kilometer südwestlich von Lorsch untertunneln, was den Widerspruch der Bürgerinitiativen provoziert.

Ungeklärt ist bislang auch die Weiterführung der Neubautrasse südlich von Lampertheim. Auf Mannheimer Seite verspricht man sich von einem offenen Tunnel durch die Lampertheimer Gemarkung eine unterirdische Fortsetzung bis zum Rangierbahnhof, der die von der Bevölkerung gefürchteten Lärmbelastungen durch zunehmenden Güterverkehr reduzieren würde. „Wir haben noch jede Menge Fragen zur Vorzugsvariante und sehen Optimierungsbedarf“, erklärt denn auch die Lampertheimer Initiative Bila. Weil sie schädliche Auswirkungen durch eine offene Tunnelbauweise befürchtet, hält sie an der Konsenstrasse fest (siehe Grafik), die der Kreis Bergstraße gegenüber der Bahn gefordert hat: nämlich die Bündelung der Schienen mit den Autobahnen 6 und 67.

Zeit ist Geld

Diese Option scheint sich jedoch ebenso wenig durchzusetzen wie eine Bündelung mit der Autobahn 5, wenngleich sich die Bahn eine abschließende Bewertung bis Mitte dieses Jahres vorbehalten hat. Aber auch für den Konzern ist Zeit bares Geld. Deshalb soll es auf der Zugfahrt zwischen Frankfurt und Mannheim schneller vorangehen. Eine Zeitverkürzung um neun auf 27 Minuten ist das Ziel.

Wird die Bahn in diesem Jahr auch deutlich machen, wohin die Reise in Sachen ICE-Trasse gehen soll, so dürfte es vor diesem Hintergrund reichlich optimistisch sein anzunehmen, dass die ersten Schnellzüge noch in diesem Jahrzehnt auf der neuen Strecke rollen werden.

Die Bila Lampertheim hält den für die Neubaustrecke zugrunde liegenden Prognosehorizont 2030 obendrein für „zu kurz gesprungen“. Es sei zu befürchten, dass die Bahn alsbald mit höheren Verkehrswerten kalkulieren und zusätzliche Strecken bereitstellen müsse, um den anwachsenden Güterverkehr zu bewältigen. Im Gespräch sind neben einem Tunnel bei Mannheim auch zwei zusätzliche Gleise für den Güterverkehr zwischen Mannheim und Karlsruhe.

In seiner Analyse verbindet Uwe Rauschelbach Fakten und seine persönliche Meinung zur Neubaustrecke Mannheim – Frankfurt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.01.2020