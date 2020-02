„Ich erwarte Nachbesserungen“

Stuttgart.„Das ist eine eindeutige Benachteiligung der süddeutschen Steinkohlekraftwerke“, kritisiert Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Bild). Konkret meint der Grünen-Politiker Vorgaben des Bundes im Kohleausstiegs-Gesetz für die beiden modernen Steinkohleblöcke im Grosskraftwerk Mannheim (GKM) sowie im Rheinhafen-Dampfkraftwerk (RDK) in Karlsruhe. „Ich erwarte da Nachbesserungen“, betont er. Diesen Mittwoch bittet Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Chefs der Energieversorger MVV Energie aus Mannheim sowie EnBW aus Karlsruhe zum Spitzengespräch nach Stuttgart.

Kritik an Zeitplänen

Thema sollen die „Perspektiven für die Energiewirtschaft in Baden-Württemberg vor dem Hintergrund des Kohleausstiegs sein“. Die lassen sich nach Unterstellers Analyse nur als mau bezeichnen. Er beklagt in seiner Stellungnahme zum Entwurf der Bundesregierung „massive Wettbewerbsverzerrungen“ für die Südregion. Durch die Zeitpläne des Bundes komme es zu einer „übermäßigen Belastung der Steinkohle“.

Der Ärger in Baden-Württemberg speist sich aus den Plänen des Bundes zum Kohleausstieg. Danach soll das letzte Kohlekraftwerk 2038 abgeschaltet werden. Allerdings sollen nicht die weniger umweltbelastenden Steinkohlekraftwerke zuletzt vom Netz gehen, sondern die Braunkohlekraftwerke. „Somit werden klimapolitische Spielräume aufgegeben und Kraftwerke mit hohen Gesamtimmissionen länger am Markt gehalten als notwendig“, heißt es im Umweltministerium. Der jüngste Block 9 des GKM wäre demnach 2033 dran, Block 8 des RDK schon 2032.

Die Steinkohlekraftwerke im Süden werden vom Bund doppelt benachteiligt: Ihre Betreiber dürfen sich nicht an 2020 geplanten Ausschreibungen für stillzulegende Kapazitäten beteiligen, weil die Anlagen mindestens bis Mitte des Jahrzehnts zur Netzstabilität unverzichtbar sind. Und sie bekämen bei der Stilllegung keine Entschädigungen, obwohl die beiden GKM- und RDK-Blöcke dann noch nicht einmal 20 Jahre alt sind. Dagegen hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für die mehr als doppelt so alten Braunkohlemeiler Entschädigungen in Milliardenhöhe zugesagt. „Diese Ungleichbehandlung ist nicht nachvollziehbar“, so das Umweltministerium.

Es geht dabei um riesige Summen. Experten taxieren derzeit die Entschädigung auf 150 000 Euro je Megawatt installierter Leistung. GKM 9 allein erreicht rund 840 Megawatt, RDK 8 kommt nahezu auf die gleiche Leistung. Untersteller warnt vor einer Klagewelle der Betreiber gegen die Stilllegung ihrer Anlagen. „Jahrelange Rechtsstreitigkeiten werden der Energiewende nicht zuträglich sein“, heißt es in seiner Stellungnahme. Es müsse eine rechtssichere Lösung gefunden werden.

Zusätzliche Probleme kommen auf die Mannheimer MVV zu, die im Großkraftwerk auch Fernwärme für 120 000 Haushalte produziert. Der von Altmaier vorgezeichnete Umbau der Kraftwerke von Steinkohle- auf Gasfeuerung sei „teilweise nicht umsetzbar“. Der Zeitplan lasse sich nicht realisieren, weil „zuerst Gaskapazitäten aufgebaut werden müssen“. Im Klartext: Es wäre eine neue Pipeline notwendig. Zudem sei eine höhere Förderung erforderlich, um die Investitionen anzukurbeln.

Geltend machen kann die grün-schwarze Landesregierung ihren Einfluss im Bundesrat. Das Ausstiegsgesetz wird dort im März beraten. Die Suche nach Verbündeten gestaltet sich schwierig, weil der Einfluss der Länder beschränkt ist: Die Bundesregierung kann sich über einen Einspruch hinwegsetzen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.02.2020