IG Metall appelliert an Abgeordnete

Mannheim.Die Mannheimer IG Metall hat an Politik und Arbeitgeber appelliert, sich in der Corona-Krise mehr um die „realen Probleme“ von Beschäftigten und ihren Familien zu kümmern. Aus Sicht der Gewerkschaft muss das Kurzarbeitergeld erhöht und eine bessere Kinderbetreuung ermöglicht werden. Mehr als 14 000 Menschen seien im Bezirk der IG Metall Mannheim derzeit in Kurzarbeit, wie der Erste Bevollmächtigte Klaus Stein in einem „Corona-Lagebericht“ auf Video erklärte.

Debatte um Aufstockung

Tatsächlich sind die Produktionen großer Unternehmen derzeit unterbrochen, wie bei Caterpillar (MWM) und Daimler. Ein Sprecher von Caterpillar teilte auf Anfrage lediglich mit, die Produktion in Mannheim sei „temporär“ stillgelegt. Die Nachfrage sei durch die weltweite Pandemie gesunken, zudem gebe es Schwierigkeiten in den Lieferketten.

Daimler ist schon seit Anfang des Monats und noch bis 30. April in Kurzarbeit. Allerdings will das Unternehmen im Lkw-Motorenwerk und bei Evobus die Produktion ab 20. April wieder schrittweise anfahren – mit reduzierter Mannschaft. Zum Schutz der Mitarbeiter sind strenge Hygienestandards eingeführt worden.

In der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie wird das Kurzarbeitergeld aufgrund tariflicher Regelungen aufgestockt. Hingegen gebe es in nicht-tarifgebundenen Betrieben, in denen die Gehälter sowieso meist schlechter seien, oftmals keine Aufstockung durch den Arbeitgeber, hieß es in einer Mitteilung der IG Metall. „Wir brauchen deshalb eine Neuregelung, damit Arbeitnehmer jetzt nicht in existenzielle Nöte kommen“, sagte der Zweite Bevollmächtigte Thomas Hahl. Mit einem Monatsentgelt unter Grundsicherung könnten Betroffene in Mannheim und der Region kaum leben. Mit der Forderung nach Entlastung für Arbeitnehmer hat sich die Gewerkschaft an Landes- und Bundestagsabgeordnete gewandt.

Hahl kritisierte zudem unzureichende Unterstützung für Eltern, „die zurzeit zwischen Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung rotieren müssen“. Es brauche eine Debatte darüber, wie Ressourcen gebündelt und ausgebaut werden könnten, um Mütter und Väter zu entlasten. „Homeoffice ist keine Patentlösung für Job und Kind.“

