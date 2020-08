IG Metall appelliert an Betriebe

Mannheim.Die Mannheimer IG Metall hat sich besorgt darüber geäußert, dass viele Unternehmen deutlich weniger oder gar keine neuen Auszubildenden oder dual Studierende einstellen. „Diese Entwicklung ist eine schwere Hypothek für die Zukunft“, erklärte Gewerkschaftschef Thomas Hahl laut Mitteilung. „Denn wenn sich Wirtschaft und Unternehmen wieder von der Corona-Krise erholen, und dies ist in Ansätzen bereits erkennbar, fehlen in Mannheim und unserer Region die Fachkräfte.“ Für viele Unternehmen sei es dann schwierig, Aufträge abzuarbeiten und beim Wiederanlauf der Konjunktur mitzuhalten.

Regionale Offensive

Nach Angaben von Jugendsekretär Michael Glenc verzeichnet die Mannheimer IG Metall schon jetzt, dass in den Betrieben in diesem Jahr zehn bis 15 Prozent weniger Auszubildende und Dual Studierende anfangen. Einen ähnlichen Wert hatte auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar kürzlich für ihren Bezirk genannt. Die Lage sei ernst, auch wenn es bis zum Herbst noch „die ein oder andere positive Rückmeldung“ von Unternehmen geben werde. Glenc gab zu bedenken: „Stell dir vor, die Konjunktur läuft an, und keiner ist da: Wenn ich heute Azubis einstelle, dann habe ich spätestens in vier bis fünf Jahren die Fachkräfte, die ich brauche.“

Die IG Metall forderte deshalb eine Offensive für Ausbildung und Studium in der Region. Nur mit dem Kostenargument zu kommen, reiche nicht, erklärte Glenc weiter. „Jede Investition in die Zukunft junger Menschen und damit die Zukunft der Betriebe zahlt sich doppelt und dreifach aus.“ Leiharbeit und Werkverträge hingegen seien keine probaten Mittel, um künftig Lücken zu schließen. jung

