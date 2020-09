IG Metall: Geiger im Amt bestätigt

Heidelberg.Mirko Geiger (Bild), Erster Bevollmächtigter der IG Metall Heidelberg, bleibt weitere vier Jahre im Amt. Das teilte die Gewerkschaft am Mittwoch nach einer Delegiertenversammlung am Dienstagabend mit, bei der Geiger wiedergewählt wurde. Er steht bereits seit 2004 an der Spitze der Heidelberger Gewerkschaft. „Die Corona-Pandemie hat in den Betrieben einiges durcheinandergeworfen. Umso wichtiger ist es, dass die IG Metall weiter als verlässlicher Partner für die Kolleginnen und Kollegen da ist. Diese Unterstützung wollen wir auch in den nächsten Jahren weiter garantieren“, sagte Geiger nach seiner Wiederwahl. Ziel sei es zudem, die Tarifbindung in der Region zu halten und auszubauen. Der oder die Zweite Bevollmächtigte der IG Metall wird auf der nächsten Versammlung im Dezember gewählt. Michael Seis, der die Position bislang innehat, tritt nicht mehr an. tat (BILD: ig Metall)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.09.2020