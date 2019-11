IG Metall mobilisiert gegen Stellenabbau

Stuttgart.Mit einem landesweiten Aktionstag will die IG Metall gegen Stellenstreichungen und Sparprogramme in der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie protestieren. Bezirksleiter Roman Zitzelsberger rechnet am Freitag nächster Woche mit 10 000 Teilnehmern auf dem Stuttgarter Schlossplatz. „Wir erwarten von jedem Unternehmen eine Vereinbarung zur Sicherung der Standorte“, sagte Zitzelsberger im Blick auf die Umsatzrückgänge und die anstehenden technologischen Umwälzungen in der Branche.

Die IG Metall hat sich per Umfrage bei den Betriebsräten im Südwesten einen Überblick über die wirtschaftliche Lage verschafft. 150 bis 160 Unternehmen planen danach Einsparungen. Es gebe Sparprogramme, zum Teil zusätzliche freie Tage und Kurzarbeit. Nach Zitzelsbergers Ansicht nutzen manche Firmen die aktuelle Lage aber auch aus, um durch Personalabbau die Rendite zu optimieren. „Anstatt kluge Zukunftsperspektiven zu entwickeln, wird der Rotstift angesetzt“, kritisierte der Gewerkschafter. Anstelle von Weitsicht regiere das Streben nach kurzfristigem Profit.

Um den Forderungen Wucht zu verleihen, berichten Betriebsräte aus fünf Metallfirmen über ihre Erfahrungen. Hartwig Geisel spürt es als Gesamtbetriebsratschef des Zuliefererkonzerns Bosch hautnah. 2500 Stellen hat das Unternehmen in der Autosparte der deutschen Werke schon abgebaut. Weitere 3300 Arbeitsplätze sollen in den nächsten beiden Jahren wegfallen. Er glaubt, dass damit das Ende noch nicht erreicht ist: „Ich fürchte, dass wir mit weiterem Personalabbau konfrontiert werden.“ Vorstandschef Volkmar Denner wirft er vor, er spalte mit seiner „reinen Renditeorientierung“ die Belegschaft.

Für Rolf Klotz, den Betriebsratsvorsitzenden im Audi-Werk Neckarsulm, stellt sich die Existenzfrage für den gesamten Standort. Der Vorstand wolle in Neckarsulm die Modelle mit Verbrenner-Motoren konzentrieren. Angesichts der erwarteten Absatzverlagerung auf Elektroautos stelle das für das Werk „in wenigen Jahren ein großes Risiko dar“. Er forderte den Vorstand auf, zu den alten Zusagen zu stehen.

Ziemlich schief hängt der Segen beim Konzern mit dem Stern, nachdem dort der Vorstand den Verzicht auf die nächste Lohnerhöhung gefordert hat. Derzeit ringen die Betriebsräte darum, dass der elektrische Antriebsstrang im Stuttgarter Motorenwerk gefertigt wird. „Wir wollen das Herz des Automobils bleiben. Dafür nehmen wir auch den Kampf auf“, sagt Michael Häberle, der Vorsitzende des Betriebsrats am Standort. Vorstandschef Ola Källenius muss an diesem Donnerstag die Investoren von seinem Sparkurs überzeugen.

Zitzelsberger will Grünen-Regierungschef Winfried Kretschmann für die Anliegen der Gewerkschaft einspannen. Der Ministerpräsident müsse den Arbeitgebern klar machen, dass in der aktuellen Situation die Belegschaften an Bord gehalten werden müssten.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.11.2019