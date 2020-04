IHK für mehr Flexibilität

Mannheim.Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar drängt mit Blick auf die ab Montag geltende Maskenpflicht auf mehr Flexibilität im Interesse des Einzelhandels. „Nach unserer Einschätzung erscheint der Einsatz von Masken im öffentlichen Nahverkehr und in Teilen des Handels sinnvoll, in anderen Teilen des Handels aber nicht“, sagte IHK-Präsident Manfred Schnabel laut einer Mitteilung. Er verweist darauf, dass es in der Wissenschaft unterschiedliche Auffassungen zur Wirksamkeit von Schutzmasken gebe und berief sich auf Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery.

Montgomery hatte diese Woche gesagt: „Wer eine Maske trägt, wähnt sich sicher, er vergisst den allein entscheidenden Mindestabstand.“ Bei unsachgemäßem Gebrauch könnten Masken gefährlich werden. Schnabel regte erneute an, dass Betriebe gemäß den Vorgaben selbst ein passgenaues Infektionsschutzkonzept erstellen und von kommunalen Behörden prüfen lassen. „Dabei kann der Mundschutz Teil des Maßnahmenplanes sein oder aber auch durch kluge, situativ angepasste Infektionsschutzmaßnahmen vor Ort ersetzt werden, sofern Abstandsregeln nicht zuverlässig zu gewährleisten sind“, sagte Schnabel. fas

