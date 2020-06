IHK gibt Flugplatz Speyer ab

Ludwigshafen.Die IHK Pfalz will alle Anteile am Speyerer Flugplatz abgeben. Das bekräftigten am Dienstag die Mitglieder, die an der Vollversammlung der Kammer in Ludwigshafen teilnahmen, heißt es in einer Mitteilung. Man wolle sich bis Ende 2021 ganz aus der FSL Flugplatz Speyer / Ludwigshafen GmbH (FL) zurückziehen. Die IHK Pfalz hätte bereits 2013 ihre Mehrheitsanteile an der FSL abgegeben, da mit dem weitgehenden Abschluss des Ausbaus der rechtliche Grund für eine Beteiligung weggefallen war, nämlich eine infrastrukturelle Entwicklung anzuschieben.

Die IHK Pfalz äußerte sich bei der Versammlung auch zur Zusammenführung der Universitäten Kaiserslautern und Landau. Sie forderte, dass die neue Universität als Innovationstreiber und wichtiger Standortfaktor für die Wirtschaft in die Lage versetzt werden muss, eine starke Position zu behaupten – auch in Konkurrenz zu den umliegenden Hochschulstandorten Darmstadt und Karlsruhe. Ein klares Konzept sei nötig, damit die neue Hochschule ihr Profil schärfen könne. Voraussetzung hierfür sei eine dauerhaft gute Ausstattung mit finanziellen Mitteln.