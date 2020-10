IHK: Unternehmen der Region erholen sich - Lage trotzdem angespannt

Mannheim/Rhein-Neckar.Nach den teilweise dramatischen Folgen der Corona-Pandemie im Sommer haben die Unternehmen in der Region den Tiefpunkt des Frühjahrs hinter sich gelassen. Das geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) hervor. Befragt wurden 531 regionale Unternehmen aus allen Wirtschaftszweigen. „Viele Betriebe haben gelernt mit den Maßnahmen zur Pandemiebewältigung umzugehen, sie profitierten von rückläufigen Infektionszahlen und Entlastungsmaß-nahmen im Sommer“, heißt es in dem Papier der IHK, das dieser Redaktion vorliegt.

Auch wenn die Unternehmen die aktuelle Wirtschaftslage besser einschätzen als noch im Sommer: Die Situation bleibt angespannt. „Die regionale Wirtschaft ist vor Rückschlägen, insbesondere im Zusammenhang mit steigenden Infektionszahlen, nicht gefeit“, schreibt die IHK. Lage und Aussichten blieben eingetrübt, hellten sich im Vergleich zur Vorumfrage jedoch deutlich auf. Der IHK-Konjunkturklimaindex steigt um 16 Punkte auf 95 Prozent­punkte. Er liegt damit aber weiterhin unter der wichtigen Marke von 100 Punkten.

Die Unternehmen blieben vor allem im Hinblick auf bevorstehende Investitionen und künftigen Beschäftigungszahlen zurückhaltend. Mehr als ein Fünftel der befragten Firmen gehen der Erhebung zufolge in den nächsten zwölf Monaten von sinkenden Arbeitnehmerzahlen aus.

Ihre konjunkturelle Lage schätzen aktuell vier Prozent der Unternehmen als schlecht ein. Der Saldo steigt damit um 16 Punkte im Vergleich zur Vorumfrage auf -4 Prozent. Insgesamt bleibt die Erwartungshaltung der Unternehmen in der Region auf einem negativen Stand. Der Saldo der Geschäftserwartungen steigt zwar um 15 Prozentpunkte, liegt aber trotzdem noch auf -7 Prozent. Anders sieht es branchenspezifisch bei den Industrieunternehmen aus. Der Saldo steigt um 20 Punkte und ist mit +7 Punkten im positiven Bereich. „Dass die Industriebetriebe ihre Aussichten deutlich positiver einschätzen als ihre momentane Lage kann als Indiz dafür gewertet werden, dass die Unter­nehmen nach und nach den Weg aus der Corona-Krise finden“, heißt es bei der IHK.

Der am Mittwoch von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossene Lockdown light könnte die Lage allerdings wieder verschärfen. Es sei zwar richtig, dass die Politik auf die stark steigenden Corona-Infektionszahlen reagiert habe und den Gesundheitsschutz stärken wolle, sagt IHK Präsident Manfred Schnabel. Aber: „Grundsätzlich sehen wir die Schließung ganzer Branchen kritisch. Das ist in den allermeisten Fällen weder verhältnismäßig, noch zielführend.“ Es sei beispielsweise nicht erkennbar, weshalb Restaurants unter Einhaltung strengster Hygiene- und Abstandsregeln nicht zwei Haushalte mit maximal zehn Personen an einem Tisch bewirten dürften.

