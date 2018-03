Ihr Käse ist den Deutschen teuer

Anzeige

Düsseldorf (dpa) - Für ihren Lieblingskäse greifen die Verbraucher in Deutschland tief in die Tasche. Allein im Lebensmittelhandel und in Drogeriemärkten gaben die Bundesbürger im vergangenen Jahr rund 4,5 Milliarden Euro für Gouda, Emmentaler und Co. aus.

Das entspricht einer Steigerung von etwa 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Marktforschungsunternehmen Nielsen in einer aktuellen Studie ermittelt hat.

Pro Kopf kauften die Verbraucher 2017 demnach rund 7,7 Kilogramm Käse. Das war etwas weniger als im Vorjahr. Da jedoch die Käsepreise mit den Milchpreisen deutlich stiegen, mussten die Konsumenten dennoch mehr Geld ausgeben: durchschnittlich fast 56 Euro pro Kopf.