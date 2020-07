Immatics gibt Debüt an US-Börse

Tübingen/Mannheim.Das Tübinger Biotech-Unternehmen Immatics, eine Beteiligung von SAP-Mitgründer Dietmar Hopp, ist an der New Yorker Börse angekommen. Ermöglicht wurde der Börsengang durch eine Fusion mit dem Unternehmen Arya Sciences Acquisition Corp. Die Arya-Aktionäre hatten Ende Juni grünes Licht für die Zusammenführung gegeben, auf die sich beide Unternehmen im März geeinigt hatten. Die Aktien werden seit Donnerstag unter dem Tickersymbol „IMTX“ an der Nasdaq gehandelt, die Optionsscheine unter dem Tickersymbol „IMTXW“.

253 Millionen US-Dollar Erlös

Das neue Unternehmen firmiert unter dem Namen Immatics N.V. Durch den Zusammenschluss wurde ein Erlös von rund 253 Millionen US-Dollar erzielt. Immatics ist auf Immuntherapien bei Krebspatienten spezialisiert, die insbesondere bei schwer heilbaren Krebsarten zum Einsatz kommen sollen. Es operiert weiterhin unter seinem früheren Management-Team und dessen Vorstandsvorsitzenden Harpreet Singh.

Der Zugang zum US-Kapitalmarkt werde entscheidend sein, um die Entwicklung der Therapien voranzutreiben, ließ Immatics im Vorfeld verlauten. Singh erklärte, die Transaktion verschaffe dem Unternehmen mehr Flexibilität. apt

