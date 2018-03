Immer mehr Deutsche begeistern sich fürs Autoteilen

Anzeige

Berlin.Beim Carsharing, bei dem sich wechselnde Nutzer ein Fahrzeug teilen, wachsen die Flotten der Auto-Anbieter nur noch langsam. Die Zahl der angemeldeten Kunden steigt dagegen weiter kräftig, vor allem in den Metropolen bei Unternehmen, die Fahrzeuge ohne feste Stationen im Umlauf haben. Zu Jahresanfang waren 2,11 Millionen Autofahrer bei Carsharing-Anbietern in Deutschland registriert, wie der Bundesverband Carsharing mitteilte. Das waren 395 000 oder 23 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Großteil ging auf das Konto von stationsunabhängigen Angeboten, die insgesamt 1,58 Millionen Menschen in ihrer Kundendatei haben. Das System ist vor allem in den Metropolen verbreitet. Das Fahrzeug steht dort, wo es der vorherige Fahrer abgestellt hat. Der Kunde kann es per Handy orten und buchen. BILD: dpa