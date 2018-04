Immer mehr Schuldner

Mannheim.Immer mehr Menschen in Deutschland stecken in der Schuldenfalle. Fast jeder Zehnte (9,65 Prozent) ist überschuldet. Damit stieg die Zahl der Betroffenen gegenüber dem Vorjahr um 190 000 auf 6,6 Millionen. Das geht aus dem gestern vorgelegten Schuldneratlas der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervor. In Mannheim blieb die Quote bei 12,32 Prozent konstant, in Ludwigshafen legte sie nur leicht

...

Sie sehen 46% der insgesamt 885 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.11.2012