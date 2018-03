Immer mehr Stellen unbesetzt

Anzeige

Mannheim/Berlin.Fast die Hälfte der Unternehmen aus dem Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar kann derzeit unbesetzte Stellen längerfristig nicht besetzen. Gegensteuern wollen die Betriebe mit verstärkter Aus- und Weiterbildung. „Der demografische Wandel wirkt sich immer stärker auf die Unternehmen in der Region aus, die Besetzung offener Stellen wird zunehmend schwieriger“, fasst IHK-Präsident Manfred Schnabel die regionalen Ergebnisse einer Umfrage zusammen. Diese entsprechen dem bundesweiten Trend. Befragt wurden 24 000 Unternehmen in Deutschland.

Zu wenige Fachkräfte am Bau, in der Logistik, in der Pflege oder im Gastgewerbe: Der Fachkräftemangel wird aus Sicht des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) zu einer zunehmenden Belastung für Unternehmen. Die Folge seien sinkende Wachstumspotenziale sowie Hemmnisse für Innovationen und Investitionen, teilte der DIHK in Berlin mit.

„Dickes Brett“

Der DIHK schätzt aus hochgerechneten Antworten in der Befragung, dass insgesamt rund 1,6 Millionen Stellen in Deutschland längerfristig nicht besetzt werden können – im Vorjahr waren es rund 1,3 Millionen Stellen. Diese Zahl werde sich in den nächsten Jahren tendenziell noch erhöhen. Der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks sprach von einem „volkswirtschaftlichen Engpass“.