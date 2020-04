Impfstoff bis Ende 2020 möglich

Mannheim.Als Fußballfan würde sich Friedrich von Bohlen und Halbach (kleines Bild) über Geisterspiele freuen. „Lieber Fußball ohne Fans als gar kein Fußball. Denn volle Stadien wird es vermutlich erst wieder geben, wenn ein Impfstoff gegen Corona zur Verfügung steht“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter der Dievini Hopp Biotech Holding. Die Kapitalbeteiligungsfirma des Heidelberger Milliardärs Dietmar Hopp ist Mehrheitseigentümer des Tübinger Pharmaunternehmens CureVac, das seit Beginn des Jahres an einem Impfstoff gegen das Coronavirus arbeitet.

Noch in 2020 könnte ein Impfstoff vorliegen, sagte von Bohlen und Halbach am Mittwochabend in der Veranstaltungsreihe „Helden aus dem Ländle“, die vom Jungen Wirtschaftsrat der CDU organisiert wird. Dass der Impfstoff auch in die Versorgung komme, also für die Bevölkerung zur Verfügung steht, dafür benötige es noch zahlreiche Studien. „Die Behörden verlangen zu Recht, dass Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit gewährleistet sind“, so von Bohlen und Halbach. Diese Prozesse bräuchten viel Zeit, könnten aber verkürzt werden. Die offiziellen Stellen seien in der Hinsicht im Moment sehr offen und konstruktiv.

Klinische Studien notwendig

Bevor ein Impfstoff eine behördliche Zulassung erhält, ist eine klinische Studie nötig, die sich in drei Phasen untergliedert. Jeder Abschnitt dient dazu, Fragen zu beantworten. „Wir planen, die ersten beiden Phasen zusammenzulegen. Das findet in enger Abstimmung mit dem bundeseigenen Paul-Ehrlich-Institut statt“, so von Bohlen und Halbach. Sollte das funktionieren, könnte die Zulassung bis Ende des Jahres erfolgen. „Wir stehen alle unter einem gewissen Druck, denn der Impfstoff ist der Schlüssel zur Rückkehr zum normalen Leben.“

Sobald ein erster Impfstoff auf den Markt kommt, wird die Nachfrage riesig sein. „Auf nationaler Ebene sollten hochgefährdete Personen, Menschen, die im Gesundheitsdienst arbeiten und solche, die viel Interaktionen mit anderen haben müssen, als erste geimpft werden“, schlug von Bohlen und Halbach vor. International könnten supranationale Organisationen wie die Weltgesundheitsbehörde bei der Entscheidung helfen, welche Regionen zuerst mit dem Impfstoff versorgt werden sollten. „Am Anfang wird man priorisieren müssen. Sobald die Produktion des Stoffes hochfährt, kann man schnell in die Breite gehen.“

Dass andere Firmen vermutlich zuerst einen Impfstoff auf den Markt bringen, sieht der Fachmann sportlich. Das Mainzer Unternehmen Biontech sowie die US-amerikanische Moderna sind in der Forschung ein paar Wochen voraus.

„Die Impfstoffe unterscheiden sich in Details“, sagte der Geschäftsführer und stellte eine Prognose an: „Wir werden nicht die ersten sein, aber wir könnten einen der besten Impfstoffe haben.“ Der CureVac-Stoff könnte sich durch seine geringeren Herstellungskosten auszeichnen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.04.2020