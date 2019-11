„In der Branche fehlt Offenheit“

Rhein-Neckar.141 Tage. So lange dauert es im Schnitt, bis ein Unternehmen in Baden-Württemberg eine freie Stelle mit einer geeigneten IT-Fachkraft besetzen kann. Zu diesem Ergebnis kommt die Bundesagentur für Arbeit und die Zahl beweist mehr denn je: Es mangelt an Spezialisten in der Informationstechnik. Davon ist auch Luka Mucic überzeugt. Vergangene Woche beklagte der Finanzvorstand der Walldorfer SAP

...