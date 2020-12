In der Corona-Krise wächst der Müllberg

Masken und Handschuhe bestehen teilweise aus Kunststoff, die Gastronomie ist zurzeit auf Mitnahme-Verpackungen angewiesen. Besonders das ehemals geächtete Plastik boomt. Ist das Material der Retter in der Not? Fragen und Antworten. Von Julia Brinkmann

Inwiefern ist der Plastik- verbrauch gestiegen?

Laut der Europäischen Umweltschutzagentur EEA ist mehr Einwegkunststoff im Umlauf: Masken, Desinfektionsmittel in Flaschen, Essensverpackungen. Auch viele Produkte, die über den Onlinehandel verschickt werden, sind in Plastik verpackt. Johannes Betz vom Öko-Institut in Darmstadt bestätigt: „Die Nachfrage nach Kunststoffen ist derzeit höher als im Vorjahr. Unklar ist jedoch, ob das auf mehr To-go-Verpackungen und etwa Einwegmasken zurückzuführen ist oder ob es der generelle Trend ist, dass immer mehr Kunststoff in den Verkehr gebracht wird.“ Aber auch die Industrie nutzt Kunststoffe. Und die hat 2020 teilweise weniger produziert – und somit weniger Plastik verbraucht. „Ob verringerte Abfälle aus der von Corona geschwächten Industrie das verstärkte Müllaufkommen aus Privathaushalten ausgleichen, ist allerdings schwierig zur beurteilen“, so Betz.

Sind Einweg-Verpackungen unter Hygiene-Aspekten notwendig?

Theoretisch ist eine Übertragung von Sars-CoV-2 durch eine Schmierinfektion zwar möglich – laut Bundesinstitut für Risikobewertung ist jedoch bislang kein Fall von einer Übertragung durch eine Verpackung bekannt. Dennoch nehmen zum Beispiel einige Käsetheken, die vorher auch in mitgebrachte Dosen abgegeben haben, diese nun nicht mehr an. Eine Vorsichtsmaßnahme aus Haftungsgründen. „Der, der ein Lebensmittel ausgibt, trägt die Verantwortung, dass es auch sicher ist“, sagt Sabine Holzäpfel von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Wie steht es um das Recycling von Kunststoffen?

Wenn eine Plastikverpackung in der richtigen Tonne landet, wird sie wiederverwertet? Ganz so einfach ist das nicht. Laut Umweltbundesamt wurden 2018 nur 47,1 Prozent aller Kunststoffe recycelt. Einige Verpackungen bestehen zum Beispiel aus mehreren Plastiksorten, die sich nicht mehr auseinanderlösen lassen. Außerdem sind die Sortieranlagen nicht perfekt: Unter anderem können sie keine schwarzen Kunststoffe erkennen. Plastik, das nicht recycelt werden kann, wird verbrannt. Aus den verwertbaren Kunststoffen entsteht in den Recyclinganlagen dann eine Art Granulat, sogenanntes Rezyklat, das in neuen Verpackungen zum Einsatz kommen kann. Nur in direkten Kontakt mit Lebensmitteln darf Rezyklat nicht kommen.

Zurzeit bleiben die Recyclingfirmen jedoch auf ihrem Produkt sitzen. Die Coronakrise hat die Erdölpreise stark sinken lassen – Kunststoff-Neuware ist billig. „Wenn neues Polyethylen aus Erdöl günstiger ist als Recyclingware, kann sich jeder ausrechnen, dass es Probleme gibt“, erzählt Betz. Teilweise gebe es für sortierte Kunststoffe sogar negative Preise.

Sind Glas- oder Papier- verpackungen nachhaltiger als Plastik?

Das lässt sich nicht pauschal sagen. Da Glasverpackungen schwerer sind, wird bei langen Transportwegen mehr CO2 verbraucht als bei Plastik. Bei kurzen Wegen rechnet es sich durchaus. Papier verbraucht in der Herstellung mehr Energie als Plastik und ist nicht für jedes Produkt geeignet. Dafür wird mehr Papier recycelt – im Jahr 2018 laut Umweltbundesamt 87,7 Prozent. „In Ökobilanzen schneidet Plastik teilweise sehr gut ab – dabei wird der Faktor Mikroplastik aber nicht berücksichtigt“, sagt Johannes Betz. Mikroplastikpartikel entstehen unter anderem durch den Zerfall von Kunststoffen und landen in der Umwelt und damit in der Nahrungskette.

Und was ist mit Bioplastik oder biologisch abbaubarem Plastik?

Bioplastik oder biologisch abbaubares Plastik sind für Johannes Betz keine wirkliche Alternative zu konventionellem Plastik. Mit Bioplastik ist zum Beispiel aus Pflanzen hergestelltes Polyethylen gemeint. „Da kommen wir zur Diskussion, ob es sinnvoller ist, Erdöl zu verwenden oder Ackerflächen, auf denen man stattdessen Lebensmittel anbauen könnte.“ Biologisch abbaubares Plastik wird unter anderem für Biomülltüten verwendet. „Weil sie sich in einer Kompostieranlage aber nicht schnell genug abbauen würden, werden sie verbrannt“, gibt Betz zu bedenken.

Ist Mehrweg eine sinnvolle Lösung?

„Wir streben Mehrweg-Systeme auch für Verpackungen an“ sagt Johannes Betz. Auch Sabine Holzäpfel von der Verbraucherzentrale hält Mehrweg-Lösungen für die beste Alternative: „Bei ihnen können wir von vornherein Ressourcen sparen.“ Dabei schließen sich Hygiene und Mehrweg-Modelle nicht aus: Restaurants können ihr Essen in wiederverwendbaren Behältnissen zur Verfügung stellen und darauf Pfand erheben. „Lebensmittelunternehmer können die Boxen dann selbst reinigen und haben die Kontrolle“, so Holzäpfel. Mehrweg in der Gastronomie sei jedoch mit Investitionen verbunden und funktioniere nur, wenn Verbraucher ihre Boxen auch wieder abgeben.

Was kann ich als Verbraucher tun?

Die konsequenteste Möglichkeit: auf Verpackungen verzichten, also zum Beispiel Obst und Gemüse lose und Vorräte im Unverpacktladen einkaufen. Dort füllen Kunden Waren in mitgebrachte Behältnisse ab – sie teilen sich sozusagen mit den anderen Kunden des Ladens eine Großpackung. Die zweite Möglichkeit: Müll genauer trennen. „Damit die Bestandteile eines Joghurtbechers richtig sortiert und verwendet werden können, müssen Verbraucher alle drei Teile, den Becher aus Plastik, die Kartonbanderole darum und den Deckel aus Aluminium, voneinander getrennt wegwerfen“, sagt Holzäpfel. Was viele Verbraucher nicht wissen: „Genau genommen gehören auch Tiefkühlverpackungen mit Beschichtungen in den Gelben Sack, wie alle anderen Verpackungen“, wie Betz aufklärt. Holzäpfel sieht die Industrie in der Pflicht, damit weniger Abfälle im falschen Müll landen. „Klare Angaben auf der Verpackung sind die Voraussetzung für eine korrekte Entsorgung.“

Was sind Anreize für Unternehmen, um Plastikver-packungen zu reduzieren?

Für Frieder Rubik vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung Heidelberg schafft die Öffentlichkeit Anreize für Unternehmen, weniger Verpackungsmaterial zu verbrauchen. Ein Teil der Konsumenten möchte mittlerweile auf unnötige Kunststoffverpackungen verzichten, und die Unternehmen müssen nachziehen. „Gerade Firmen aus dem Bio-Bereich ist dran gelegen, dass zwischen dem Inhalt und seiner Verpackung Kohärenz gegeben ist“, so Rubik. „Auch die Politik sollte mehr Signale setzen“, findet er.

Beim EU-Gipfel im Juli 2020 wurde eine Plastiksteuer für alle Mitgliedsstaaten beschlossen. „Wenn die Abgabe dazu führt, dass Neuware teurer wird, wird sie helfen“, meint Betz. Die Kunststoffindustrie selbst hat jedoch Bedenken, dass die Steuer zu mehr schlecht recycelbaren Verbundverpackungen führen wird. Ab Juli 2021 ist in Deutschland zudem Einwegplastik verboten – somit auch Mitnahme-Behältnisse aus Styropor. Die Gastronomie muss auf andere Behälter umsteigen.

Wie kann Recycling besser funktionieren?

Laut einer Studie des Bundesverbands für Kunststoffverpackungen zeigt das 2019 eingeführte Verpackungsgesetz Wirkung: 55,2 Prozent sollen recycelt worden sein – also 8,1 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Bis 2030 soll in der EU zudem eine Rezyklateinsatzquote von 30 Prozent für Einwegflaschen gelten. Johannes Betz fordert: „Die Recyclingwirtschaft muss ihren Aufwand bezahlt bekommen, damit sie davon leben kann.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020