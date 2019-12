In Frankfurt öffnet erste „Volks-Sparkasse“

Frankfurt/Bad Soden.In Hessen entsteht die bundesweit erste „Volks-Sparkasse“ in großem Stil: Mit gemeinsamen Filialen reagieren die Frankfurter Volksbank – Deutschlands zweitgrößte Volksbank – und die Taunus Sparkasse auf den Kostendruck. Am Donnerstag eröffneten die beiden Institute in Bad Soden ihren ersten gemeinsamen „Finanzpunkt“, in dem es auch wieder Beratung geben soll. An 26 Standorten wollen sich die beiden Institute Räumlichkeiten teilen – teils mit Personal, teils als Selbstbedienungsstelle. Ende 2020 wollen die Partner den Umbau ihres Filialnetzes abgeschlossen haben. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019