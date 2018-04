Industrie rechnet mit Rekordjahr

Anzeige

Die Unternehmen im Südwesten haben noch größeres Vertrauen in den nordamerikanischen Markt als der Bundesschnitt. „Anders als bundesweit ist Nordamerika ein Top-Investitionsstandort für baden-württembergische Industrieunternehmen. In der Branche wollen 58 Prozent der Befragten in Nordamerika investieren. Im Bundesschnitt wollen dies lediglich 35 Prozent tun“, so Grenke weiter.

Weiter sind die Eurozone und China die gefragtesten Regionen. Grenke befürchtet, dass es wegen des Handelsstreits zu Problemen für die baden-württembergischen Unternehmen kommt. Diese hätten dort tausende Niederlassungen. „Deshalb können wir bei einem weiteren Aufschaukeln des Konflikts nicht außen vor bleiben. Neue Zölle zwischen den beiden Märkten treffen damit unvermeidbar auch unsere Wirtschaft ins Mark“, sagt Grenke.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.04.2018