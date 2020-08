Industrie soll für Abfall bezahlen

Berlin/Mannheim.Ein achtlos weggeworfener Zigarettenstummel, ein Kaffeebecher neben dem Mülleimer, eine Plastiktüte im Gebüsch: Die Entsorgung von Plastik- und Verpackungsmüll aus Umwelt und Abfalleimern kostet Stadtreinigungsunternehmen jährlich Millionenbeträge. Allein für Einwegkunststoffe und Zigarettenreste sind es 700 Millionen Euro, wie eine Studie des Bundesumweltministeriums und des Verbands Kommunaler Unternehmen (VKU) berechnet. Geht es nach Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) soll künftig auch die Wirtschaft hierfür blechen müssen. „Ich möchte die Bürgerinnen und Bürger entlasten und die Einwegplastikhersteller stärker zur Kasse bitten. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit“, sagte sie bei der Vorstellung der Studie am Donnerstag in Berlin.

Region an Studie beteiligt

Wie viel Produzenten genau zahlen sollten und wie das Geld eingesammelt werden solle, könne sie im Detail noch nicht sagen, so Schulze. Die Studie sei eine erste Grundlage, um ins Gespräch zu kommen und die ab nächstem Juli geltende EU-Kunststoff-Richtlinie vorzubereiten. Denn: Die Untersuchung zeigt, wie groß der Plastikanteil am Müll ist.

Über ein ganzes Jahr hinweg wurden dazu Daten aus 20 Städten gesammelt. Das Ergebnis: Plastik- und Verpackungsmüll machen im Volumen mehr als zwei Fünftel des Straßenkehrichts aus. Am größten ist dabei mit 22 Prozent der Anteil von Einwegkunststoffen, wozu wegen des Plastiks im Filter auch Zigaretten gehören. Metall-, Glas- oder Papierverpackungen machen etwa 17 Prozent aus und ganz selten landen auch andere Kunststoffe, etwa Spielzeuge, im Straßenmüll. Zum Vergleich: knapp die Hälfte des gesamten Mülls machen Straßensplit, Sand und Grünabfälle aus. Laut der Studie unvermeidbare Abfälle.

Teil der Studie waren auch die Städte Ludwigshafen und Mannheim sowie Darmstadt, Offenbach und Wiesbaden als zusammengefasster Ballungsraum. Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) kümmert sich als Tochterfirma der Stadt um die Straßenreinigung. Den Vorstoß der Bundesumweltministerin bewertet der WBL positiv. „Alle Maßnahmen, die helfen, die Vermüllung des öffentlichen Raumes zu reduzieren, werden durch den WBL begrüßt“, schrieb ein Sprecher auf Anfrage dieser Redaktion. In den vergangenen Jahren habe sich das Gesamtmüllaufkommen in der pfälzischen Stadt nicht groß verändert. Die Kosten für die Straßenreinigung insgesamt lagen laut dem Sprecher im Jahr 2019 bei 4,2 Millionen Euro.

Mannheims Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne) ist nicht sonderlich begeistert: „Der Vorschlag von Ministerin Schulze ist nicht zielführend, schafft einen großen bürokratischen Aufwand und packt das Problem erst am Ende an“, teilte sie auf Anfrage mit. „Besser wäre es, die Produktion von Plastikverpackungen und Einweggeschirr zu besteuern und damit einen Anreiz für die Abfallvermeidung und für Mehrwegsysteme zu setzen.“

VKU-Präsident Michael Ebling sagte bei der Vorstellung der Studie, dass seit Jahren steigende Müllmengen beobachtet würden. Dies habe auch mit den To-go-Verpackungen zu tun. Auch er wolle deshalb „die in die Pflicht nehmen, die auch für das Verursachen stehen“.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßte den Vorstoß. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte in „SWR Aktuell“: „Wir haben immer mehr Wegwerfartikel, in manchen Städten eine regelrechte Müllflut in Parks und auf öffentlichen Straßen.“ Der Ansatz, dass Hersteller sich an den Entsorgungskosten beteiligen sollen, sei zutreffend, denn für die Bürger werde es teurer. Dass der Verursacher spätere Beseitigungskosten zu tragen habe, sei in allen Bereichen Grundsatz.

Widerstand aus der Wirtschaft

„Mir reicht es nicht, wenn die Kosten nur anders verteilt werden, wir brauchen auch ein Plus für die Umwelt“, sagte Schulze. Parks und Straßen sollen sauberer werden. Und: es gehe nicht darum, Plastebecher durch Pappbecher zu ersetzen. „Die Alternative muss Mehrweg sein“, forderte die Ministerin.

Widerstand kommt aus der Wirtschaft. Zwar sehe die EU-Kunststoffrichtlinie eine Beteiligung der Produzenten von Einwegplastik an deren Entsorgung vor, so Peter Feller, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie. „Diese gesetzliche Kostenbeteiligungspflicht beim sogenannten Littering stellt allerdings keinen Freibrief für die Kommunen dar, mit extensiven finanziellen Forderungen an die Nahrungsmittelhersteller heranzutreten.“ Die Industrievereinigung Kunststoffverpackungen warnte: „Achtloses Wegwerfen gilt es zu verhindern und nicht zu finanzieren. Der Konsument wird sein Verhalten dadurch nicht ändern.“ Wegen ihrer Ökobilanz seien Plastikverpackungen oft die bessere Wahl als Glas, Alu oder Papier. dpa/jor

