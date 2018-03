„Industriepolitischer Rückschlag“

Der in Hannover ansässige Autozulieferer Continental erwägt, in die Batteriefertigung einzusteigen. In ein bis zwei Jahren soll eine Entscheidung fallen.

Vergangene Woche gründete die französische Firma Saft, Tochter des Ölkonzerns Total, ein Bündnis zur Entwicklung und Fertigung von Batteriezellen. Mit dabei sind unter anderem Siemens und der Reutlinger Anlagenbauer Manz.

Die Autokonzerne VW, BMW und Daimler forschen ebenfalls, planen derzeit aber keine eigenen Zellfertigungen. koha