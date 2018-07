Inflation im Juli bei 2,0 Prozent

Anzeige

Wiesbaden (dpa) - Steigende Energiepreise haben die Inflation in Deutschland auch im Juli angetrieben. Nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes vom Montag lagen die Verbraucherpreise um 2,0 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats.

Es war der dritte Monat in Folge mit einer 2 vor dem Komma. Gegenüber dem Juni 2018 legten die Verbraucherpreise um 0,3 Prozent zu.

Vor allem für Haushaltsenergie und Kraftstoffe mussten die Verbraucher tiefer in die Tasche greifen als im Jahr zuvor (plus 6,6 Prozent). Nahrungsmittel wurden gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls überdurchschnittlich teurer (plus 2,6 Prozent). Allerdings verlangsamte sich der Preisauftrieb. In den Monaten April bis Juni hatte bei dieser Produktgruppe jeweils noch eine 3 vor dem Komma gestanden.