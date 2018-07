Inflationsrate in der Türkei steigt auf 15-Jahres-Hoch

Anzeige

Ankara (dpa) - Die Schwäche der Währung Lira macht das Leben für Verbraucher in der Türkei immer teurer. Wie das Statistikamt Turkstat in Ankara mitteilte, lagen die Preise im Juni um 15,4 Prozent über dem Stand des Vorjahres.

Das ist die höchste Inflationsrate seit Oktober 2003. Im Mai hatte die Teuerung bezogen auf das Vorjahr noch bei 12,2 Prozent gelegen.

Im Monatsvergleich legten die Verbraucherpreise im Juni ebenfalls kräftig um 2,6 Prozent zu. Im Mai waren sie deutlich schwächer um 1,3 Prozent gestiegen. Die türkische Lira verlor nach der Vorlage der Daten weiter an Boden. Zum US-Dollar und zum Euro büßte sie in etwa ein Prozent an Wert ein.