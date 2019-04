Influencer - kurz erklärt

Influencer: Influencer oder Blogger sind Personen, denen in sozialen Netzwerken wie Instagram, Youtube oder Twitter so viele andere Menschen folgen, dass sie mit ihren Beiträgen großen Einfluss (von Englisch to influence = beeinflussen) haben. Dabei gibt es verschiedene Influencer-Arten. Mikro-Influencer zum Beispiel haben vergleichsweise wenige Menschen, die ihnen folgen (Follower oder Abonnenten). Die Followerzahlen liegen im vier- bis fünfstelligen Bereich. Makro-Influencer haben eine Reichweite im sechs- und siebenstelligen Bereich. Mega-Influencer sind meist Prominente und TV-Stars. Ihnen folgen Millionen von Menschen. Der Ex-Fußballer Philipp Lahm zum Beispiel hat derzeit 3,6 Millionen Abonnenten.

Follower: Die oben beschriebenen Follower (von Englisch to follow = folgen) können sich mit einem Klick entscheiden, ob sie einer anderen Person auf Instagram folgen möchten. Wenn sie sich dafür entschieden haben, erhalten sie (abhängig vom Nutzerverhalten von sozialen Medien) stündlich oder täglich Neuigkeiten von dieser Person – so auch von einem möglichen Influencer.

Diese können auf verschiedenen Wegen Artikel, Fotos oder Videos auf Instagram absetzen: Storys, also Geschichten, die nach 24 Stunden automatisch gelöscht werden, aber schon vorher gespeichert werden können; Postings oder Posts, also Beiträge, die man immer wieder auf dem Profil aufrufen kann; IGTV, vertikale Videos, die eine Länge bis zu 60 Minuten haben können. Ergänzt werden die Beiträge durch Hashtags oder Tags („#“). Schlagworte wie „#Liebe“ oder „#Mannheim“ oder konkreter „Adidas“ machen es möglich, dass man den Post auch in der Suchfunktion von Instagram finden kann. Sprich: Wer nach Beiträgen aus Mannheim sucht, findet welche unter dem passenden Tag.

Follower haben auf Instagram die Möglichkeit, Beiträge mit einem Herz für „gefällt mir“ zu markieren. Sie können sie aber auch kommentieren oder mit anderen Menschen – auf Instagram aber auch auf anderen Kanälen wie WhatsApp oder per E-Mail – teilen.

Influencer Bereiche: Influencer können aus den verschiedensten Bereichen kommen. Es gibt Menschen, die über Sport, Lebensmittel und Gesundheit Beiträge veröffentlichen, oder welche die sich auf Mode und Beauty, wie zum Beispiel Schminke und Haare, konzentrieren. Diese Themen machen sie an ihrem Auftreten fest, setzen also Artikel, Bilder und Videos ab, die sich rund um diesen besonderen Lebensstil drehen. Ein Influencer kann beispielsweise ein Bild von sich selbst veröffentlichen und damit seine Lieblingskleidungsstücke für den Sommer präsentieren.

Vertrauen: Influencer zeichnen sich in den meisten Fällen durch ihre Expertise auf einem oder mehreren Themenfeldern aus und genießen ein hohes Vertrauen bei ihren Followern. Sie werden als authentisch wahrgenommen, weil sie sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Ganz unabhängig von der Reichweite auf Instagram stehen viele Influencer, früher oder später, in Kooperationen mit einer oder mehreren Marken (siehe Influencer Marketing). Je mehr Follower ein Influencer hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Unternehmen auf einen aufmerksam wird. Aber ganz so pauschal kann das nicht mehr gesagt werden. Heute rücken immer mehr Nano-Influencer mit weniger als 1000 Followern in den Fokus einer Marke (wenig Reichweite, aber dafür starke Authentizität).

Influencer Marketing: Influencer können sich also als ideale Markenbotschafter eignen. Was nicht bedeutet, dass jeder Beitrag eines Influencers eine Marke repräsentiert. Ein Unternehmen kann auf einen Influencer zugehen und mit ihm oder ihr eine Vereinbarung eingehen. Hier können sie durch Influencer Agenturen unterstützt werden.

Daimler, L’Oréal, Rewe – sie alle arbeiten mit Influencern zusammen. Mit diesem Geschäftsmodell hat sich eine Teildisziplin des digitalen Marketings etabliert: Influencer Marketing. Mit Hilfe von Influencern können Unternehmen ihre Markenbotschaft an potenzielle Verbraucher, also die Follower, weitergeben. Eine Alternative zu traditionellen Werbeformaten also, in der Unternehmen eine genau definierte Zielgruppe erreichen können. Das geht sogar so weit, dass Online-Händler wie Topshop auf ihrer Seite mit „Influencer-befürworteter“ Jeans werben.

Ein anderes Beispiel: Ein Fitness-Influencer geht eine Kooperation mit dem Sportnahrungshersteller PowerBar ein. In seinem Beitrag erklärt er, wie nützlich er die Energieriegel findet und dass er sie seit Jahren konsumiert. Passend dazu gibt es eine Verlosung, in der seine Follower 20 Riegel umsonst erhalten, wenn sie der Marke PowerBar auf Instagram folgen und den Beitrag des Influencers mit „gefällt mir“ markieren.

Die Berichte fallen oft positiv aus. Die Glaubwürdigkeit der Markenbotschaft bleibt aber bestehen, da die Follower ihrem Influencer in der Regel auch vertrauen. Weiter noch: Auf die Meinung der Influencer wird so großen Wert gelegt, dass diese die (Kauf-)Entscheidungen ihrer Follower beeinflussen können. Follower haben durch die Kommentarfunktion die Möglichkeit, Nachfragen zu den Produkten zu stellen. Zudem werden die Produkte oft verlinkt, so dass der Follower ohne weiteres auf die Seite der Marke weitergeleitet wird und das Produkt im Internet erwerben kann.