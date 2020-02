Innehalten, weiterdenken

Familienministerin Franziska Giffey bringt es auf den Punkt. Mehr muss man nicht erklären, nicht hinterfragen, nicht diskutieren. Sie möchte eine Frauenquote im Vorstand großer deutscher Unternehmen einführen – per Gesetz. Gut so. Die Quotendebatte ist längst in allen Bereichen des Lebens angekommen, und trotzdem scheint es nur sehr sehr langsam voranzugehen – vor allem in der Arbeitswelt. Die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen zeigt keine Wirkung. Und spätestens dann, wenn Konzerne nicht einmal das Ziel verfolgen, eine Frau in ihren rein männlich besetzten Vorstand einzuberufen, muss man innehalten und sich laut fragen: Wohin soll sich diese Gesellschaft entwickeln?!

Mal abgesehen vom Aufbruch der „reinen Männerclubs“, die Giffey anspricht, geht es doch bei dem Thema um so viel mehr: Je mehr Frauen in Führungspositionen – also auch in den Vorstand – gelangen, desto mehr Frauen werden sich an diese Aufgaben herantrauen, sich für fähig halten, sie zu meistern, und diese Positionen aus eigenem Antrieb anstreben. Es geht darum, Vorbilder und Rollenmodelle zu schaffen. Und je mehr weibliche Führungskräfte in der Chefetage sitzen, desto schneller werden Geschlechterstereotype abgebaut – die noch immer in den Köpfen verankert sind.

Natürlich kann man diese Gedanken ewig weiterspinnen. Auch mit der Quote ist es nicht getan. Es muss sich noch unglaublich viel tun: flexible Arbeitszeitmodelle, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Führen in Teilzeit, ohne einer enormen Arbeitsbelastung ausgesetzt zu sein, und die große Frage nach Vielfalt und weitem Blick: Wo bleiben die Vorstandsmitglieder verschiedenen Geschlechts, Alters oder ethnischer Herkunft?

