Innogy einigt sich mit Eon und RWE

Essen.Die Energieriesen Eon und RWE müssen bei der Neuaufteilung ihrer Geschäfte keinen Widerstand der RWE-Tochter Innogy gegen die eigene Zerschlagung mehr fürchten. Innogy will die Pläne der bisherigen Konkurrenten positiv begleiten und dabei auch die kartellrechtlichen Verfahren unterstützen. Man habe sich auf „faire Integrationsprozesse“ geeinigt, teilten die drei Unternehmen mit.

Für Eon-Chef Johannes Teyssen ist die Vereinbarung mit Innogy eine gute Nachricht. Denn beim Verkauf der Eon-Kraftwerkstochter Uniper an den finnischen Fortum-Konzern vor einigen Wochen war viel Porzellan zerschlagen worden. Uniper-Chef Klaus Schäfer hatte sich nach Kräften gegen den von Teyssen eingefädelten Deal gewehrt – allerdings ohne Erfolg. Bei den weitaus folgenreicheren Innogy-Plänen ist Teyssen behutsamer vorgegangen. Die Gewerkschaften hatte er bereits mit einer Grundsatzvereinbarung beruhigt. Danach sind beim geplanten Abbau von 5000 Stellen „betriebsbedingte Beendigungskündigungen so gut wie ausgeschlossen“, wie beide Seiten versicherten.

„Wut und Enttäuschung“

Nach der Zerschlagung soll der Großteil der mehr als 40 000 Innogy-Beschäftigten zu Eon wechseln. Eon will die Energienetze und das Kundengeschäft von Innogy übernehmen, RWE soll die Ökostromproduktion seiner bisherigen Tochter und von Eon erhalten. Innogy war von der im März getroffenen Vereinbarung der eigenen Mutter mit dem alten Rivalen Eon kalt erwischt worden. „Wut und Enttäuschung“ seien bei vielen Innogy-Mitarbeitern zu spüren, hatte Innogy-Finanzvorstand Bernhard Günther erst vor wenigen Tagen in einem „Handelsblatt“-Interview gesagt. Dieser Negativstimmung will Eon mit der rechtlich bindenden Zusicherung entgegenwirken, alle Mitarbeiter bei der Postenvergabe möglichst gleich zu behandeln, unabhängig davon, für welches Unternehmen sie bisher gearbeitet haben.