Interessenten für BASF-Bauchemie

Ludwigshafen.Die Ludwigshafener BASF kommt offenbar bei der Suche nach einem Käufer für ihr Bauchemie-Geschäft voran. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge gehören der Finanzinvestor Carlyle und der Baumaterialien-Hersteller Standard Industries zu den aussichtsreichen Kandidaten. Weitere Interessenten könnten die Investorfirmen Bain, Cinven oder KRR & Co. sein. Keiner der Investoren kommentierte den möglichen Kauf bislang.

Die Bauchemie-Sparte könnte für rund 2,7 Milliarden Euro den Besitzer wechseln. Im Jahr 2018 erzielte sie mit rund 7000 Mitarbeitern einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro und ein Betriebsergebnis (Ebitda) von 245 Millionen Euro. Konzernchef Martin Brudermüller hatte bereits im Oktober 2018 angekündigt, die Bauchemie strategisch zu prüfen. In der Region ist die Sparte nicht am Stammsitz vertreten, dafür in Mannheim mit 130 Beschäftigten. mk

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.06.2019