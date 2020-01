Internationale Technikmesse startet in Las Vegas

Las Vegas.Bei der Technik-Messe „CES International“ in Las Vegas dreht sich kommende Woche alles um Technik wie Sprachassistenten, Fernseher mit besonders scharfem Bild, Geräte für das vernetzte Zuhause und Roboterautos. Unter anderem wird Daimler-Chef Ola Källenius ein Konzeptfahrzeug vorstellen. Außerdem rückt das Thema Datenschutz durch eine Diskussionsrunde mit Verantwortlichen von Facebook und Apple mehr als sonst in den Vordergrund. Das Trendthema „Künstliche Intelligenz“ spielt bei zahlreichen Ausstellern eine zentrale Rolle. Unser Bild zeigt einen Arbeiter beim Aufbau des Google-Standes. Die Technik-Messe beginnt am Montag mit Presseterminen, richtig los geht es am Dienstag. Dann wird auch Präsidententochter Ivanka Trump über die Zukunft der Arbeit sprechen. dpa (BILD: dpa)

