Investoren retten HSH Nordbank

Kiel/Hamburg.Die erste Privatisierung einer deutschen Landesbank ist fast perfekt. Die Länder Schleswig-Holstein und Hamburg unterzeichneten gestern einen Vertrag über den Verkauf der HSH Nordbank an eine Gruppe von US-Finanzinvestoren, teilten die Regierungschefs Daniel Günther (CDU) und Olaf Scholz (SPD) nach einer gemeinsamen Sitzung ihrer Kabinette mit. Die Investoren um die New Yorker Investmentgesellschaft Cerberus und den Investor J. Christopher Flowers zahlen rund eine Milliarde Euro für die Anteile.

Zum endgültigen Abschluss der Transaktion sind nun noch die Zustimmung der Landesparlamente, der Bankenaufsicht und der EU-Kommission sowie die Überleitung der Bank aus dem Sicherungssystem der Sparkassen in das System der privaten Banken erforderlich. Die Bank erwartet den Abschluss bereits im zweiten oder dritten Quartal.

Cerberus Capital – Höllenhund als Namensgeber Cerberus Capital Management ist ein New Yorker Investmentfonds , der 1992 von Stephen Feinberg mitgegründet wurde.

ist ein , der 1992 von Stephen Feinberg mitgegründet wurde. Rund 150 Anlage-Experten verwalten ein Vermögen von umgerechnet rund 24,5 Milliarden Euro , das ihnen von Großanlegern zur Verfügung gestellt wurde.

, das ihnen von Großanlegern zur Verfügung gestellt wurde. Cerberus beteiligt sich weltweit an Unternehmen, in Deutschland unter anderem an der Deutschen Bank und an der Commerzbank .

. Der 57-jährige Cerberus-Chef Feinberg gilt als harter Sanierer und sehr verschwiegen . Der Milliardär gehört einem Beratungsgremium von US-Präsident Donald Trump an.

. Der Milliardär gehört einem Beratungsgremium von US-Präsident Donald Trump an. Sein Unternehmen ist benannt nach dem dreiköpfigen Höllenhund Kerberos oder Zerberus , der in der griechischen Mythologie den Eingang zur Unterwelt bewacht.

, der in der griechischen Mythologie den Eingang zur Unterwelt bewacht. Feinberg soll der Gedanke gefallen haben, dass einer der drei Köpfe immer wach ist – so wie sein Fonds immer wach sein soll für gute Investments.

Cerberus und Flowers halten künftig rund 80 Prozent des Instituts, kleinere Anteile gehen an die amerikanische Gesellschaft GoldenTree, an Centaurus Capital aus London sowie an die österreichische Bawag, die Cerberus zuzurechnen ist. Die Länder verzichten auf eine vorübergehende Minderheitsbeteiligung.