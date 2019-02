Iran-Handel trotz Sanktionen

Brüssel.Monatelang wurde hinter verschlossenen Türen verhandelt. Seit gestern steht fest, wie die EU einerseits am Atom-Deal mit dem Iran festhalten und andererseits Unternehmen und vor allem Banken vor US-Sanktionen schützen will. Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben eine Gesellschaft namens „Instrument in Support of Trade Exchanges“ (Instrument zur Unterstützung von Handelsaktivitäten, Instex) gegründet.

Heikles Modell

Die Idee scheint bestechend: Instex könnte als eine Art Vermittlungsstelle fungieren, um die Forderungen von europäischen und iranischen Unternehmen miteinander zu verrechnen. Gedacht ist daran, dass der Iran zum Beispiel Öl und andere Produkte weiter in die EU liefert. Das Geld wird von den hiesigen Banken allerdings nicht direkt nach Teheran überwiesen, sondern direkt an EU-Konzerne ausgezahlt, die ihrerseits Medikamente, Nahrungsmittel oder Industriegüter in den Iran ausführen.

Damit hätten die Europäer die von den USA angedrohten Sanktionen ausgetrickst, die Washington all jenen Geldinstituten und Unternehmen angedroht hatte, die weiter Geschäfte mit den Mullahs machen. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini nannte das Vorgehen einen „legitimen Handel mit dem Iran“. Das Modell gilt als heikel, weil US-Präsident Donald Trump nach der Aufkündigung des Atomabkommens mit Teheran die nach seinen Worten „schärfsten Sanktionen aller Zeiten“ erlassen hatte.

Um zu verhindern, dass europäische oder chinesische Konzerne in die Lücke springen, die US-Unternehmen bei ihrem Rückzug hinterlassen, kündigte Trump an, alle Betriebe auch in anderen Ländern zu bestrafen, die weiter mit dem Iran Handel treiben. Schon diese Androhung hatte gereicht, um nahezu alle europäischen Banken in die Knie zu zwingen: Kaum ein Geldhaus ist derzeit noch bereit, den Zahlungsverkehr mit dem Iran abzuwickeln – eine Art vorauseilender Gehorsam.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) „begrüßte die Einrichtung von Instex“ und sprach von einer ,,politischen Rückendeckung“. Allerdings blieben „zentrale Fragen offen“. So sei Instex abhängig vom Öl- und Gasgeschäft Teherans. Das unterliegt aber den Sanktionen, an denen sich auch der Westen beteiligt. Bei der Tagung in Bukarest bekräftigten Außenamtschefs sogar noch einmal, dass diese Strafmaßnahmen, mit denen die Unterstützung Teherans für das syrische Regime geahndet werden soll, in Kraft bleiben.

Der Sitz von Instex wird im französischen Finanzministerium sein. In Deutschland soll eine Nebenstelle als Anlaufpunkt für deutsche Unternehmen eingerichtet werden. Die Europäer wollen das Handelsvolumen zumindest auf dem Niveau halten, das es vor dem Atomabkommen mit dem Iran unter dem damaligen Sanktionsregime gegeben hat. Zwischen dem Iran und Deutschland waren das zwei Milliarden Euro.

Die deutschen Exporte in den Iran sind seit dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen massiv eingebrochen. Für den Deutschen Industrie- und Handelskammertag ist es deswegen höchste Zeit für einen Schutzschirm gegen die US-Sanktionen. „Die Uhr zur Rettung der deutsch-iranischen Wirtschaftsbeziehungen ist fast abgelaufen“, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier der Deutschen Presse-Agentur. Das deutsche und europäische Iran-Geschäft laufe Gefahr, vollständig zum Erliegen zu kommen. (mit dpa)

