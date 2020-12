Isodraht-Mitarbeiter fordern Geld zurück

Mannheim.Die Produktion am Mannheimer Standort von Isodraht ist seit vergangenen Freitag still gelegt. Lediglich zwölf Mitarbeiter sind noch für den Vertrieb zuständig. Obwohl Geschäftsführung und Betriebsrat längst für die rund 120 gekündigten Beschäftigten einen Sozialplan ausgehandelt haben, sind bei vier Kammern des Mannheimer Arbeitsgerichtes 40 Zahlungsklagen anhängig. Hintergrund ist ein um Verzichtleistungen der Beschäftigten entbrannter Streit: Die IG Metall wirft dem Unternehmen vor, Investitionen, die aus tariflichen Zugeständnissen finanziert werden sollten, nur teilweise umgesetzt zu haben.

Lohnerhöhung zurückgestellt

Rückblick: Im Oktober 2017 ist der Wickeldraht-Hersteller aus dem Arbeitgeberverband Südwestmetall ausgetreten – aber später wieder eingetreten. Intensive Verhandlungen waren nämlich in einen Ergänzungstarifvertrag gemündet, in dem die Belegschaft für den Zeitraum von eineinhalb Jahren auf je zehn Prozentpunkte ihres Urlaubs- und Weihnachtsgeldes verzichtete. Außerdem wurde die damals für Baden-Württemberg ausgehandelte Lohnerhöhung zurückgestellt. Aus dem bis Ende 2019 laufenden Ergänzungstarifvertrag hat sich die IG Metall mittels einer Sonderkündigungsklausel verabschiedet. Bei Isodraht, so der Vorwurf, seien die als Zukunftssicherung vereinbarten Maschinenkäufe und Projekte nicht in vollem Umfang erfolgt.

Vor drei Einzelrichtern sind bereits Gütetermine mit mehreren Klagen gelaufen – zuletzt bei der Kammer 12, die sich ebenfalls um einen Kompromiss bemühte. „Wenn die Verfahren über Jahre durchgeführt werden, wer garantiert, dass dann überhaupt noch Geld da ist?“, gab Arbeitsrichterin Barbara Seeling zu bedenken.

Die in den Klagen erhobenen Ansprüche bewegen sich, wie die Güteverhandlung offenbarte, jeweils um 800 bis 2800 Euro. Der Unternehmensanwalt signalisierte, dass von den eingeforderten Einzelsummen 25 Prozent ohne lange Prozesse ausgezahlt werden könnten. „Ich glaube nicht, dass die Beschäftigten dies akzeptieren werden“, erklärte Volker Dengler, Rechtssekretär der IG Metall Mannheim. Die Güterichterin schlug als Kompromiss eine jeweilige 30-Prozent-Zahlung vor.

Weitere Verfahren möglich

Gewerkschafter Dengler will mit den Klägern Kontakt aufnehmen und die Vergleichsvorschläge durchsprechen. Er kündigte an, dass die Verfahren erst einmal ruhen sollen. Geplant seien vier oder fünf Pilotprozesse – falls es zu keiner gütlichen Einigung kommt. Es könnte aber auch noch weitere Klagen geben. Aus dem gekündigten Ergänzungstarifvertrag haben nämlich mehr als 70 „Isodrahtler“ fristgerecht Ansprüche geltend gemacht, aber bislang sind nicht alle, sondern 40 vors Arbeitsgericht gezogen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.12.2020