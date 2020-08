Ist die Vier-Tage-Woche sinnvoll?

Wegen der Coronakrise hat die IG Metall eine Arbeitszeitverkürzung ins Spiel gebracht, um Jobs in der Metallbranche zu erhalten. Und sie will damit der Automobilindustrie beim Umbruch helfen. Welche Argumente sprechen dafür – und welche dagegen?

Pro

von Michaela Roßner

Die Corona-Pandemie löst nicht nur die schwerste Wirtschaftskrise in unserem Land aus, sie wird auch vieles dauerhaft verändern. Das muss aber nicht alles schlecht sein.

Die Chancen beginnen beim Thema Arbeit mit Organisationsfragen: Homeoffice hat in der Krise plötzlich lange verwehrte Chancen ausspielen dürfen. Es wird künftig weiter eine wesentliche Rolle einnehmen – wo es möglich ist.

Laut Bundeswirtschaftsministerium hat mehr als ein Drittel der Unternehmen seine Produkt- oder Leistungspalette im Zuge der Corona-Krise erweitert und verstärkt auf digitale Vertriebswege gesetzt. Neue Wege zu probieren, gehört per se zum Unternehmertum dazu. Wenn Märkte kleiner werden, muss über eine andere Verteilung von Ressourcen nachgedacht werden. Auch über Arbeitszeiten und -modelle. Fachkräftemangel gehörte vor der Coronakrise zu den größten Problemen der Arbeitgeber.

Gerade startet ein spannendes Projekt zum bedingungslosen Grundeinkommen. Warum nicht auch über eine Viertagewoche nachdenken? Teilzeit ist für viele Beschäftigte nur deshalb nicht realisierbar, weil die finanziellen Einbußen beim Gehalt und später bei der Rente zu groß wären. Wird hier ein Ausgleich geschaffen, bekommen Unternehmen nachweislich zufriedenere Mitarbeiter. Profitieren würde die Gesellschaft insgesamt: Vereine und Initiativen könnten wieder mehr auf Ehrenamtliche bauen. Und Familien hätten mehr Zeit füreinander – über alle Generationen hinweg.

Kontra

von Walter Serif

Die Vier-Tage-Woche ist natürlich der falsche Weg, um Jobs zu retten – selbst wenn der Lohnausgleich gering ausfallen sollte. Der Grund: Es gibt dafür bereits ein Instrument, das sich schon in der Finanzkrise 2008/2009 bewährt hat: die Kurzarbeit.

Mit ihr schlägt das Unternehmen zwei Fliegen mit einer Klappe, es spart Kosten und kann die Fachkräfte an Bord halten. Wenn es dann wieder aufwärts geht, müssen die Chefs nicht händeringend nach Leuten suchen. Genauso soll es jetzt auch in der Corona-Krise laufen. Selbst für die Beschäftigten halten sich die Einbußen in Grenzen: Der Staat stockt das Gehalt auf, manche Unternehmen zahlen sogar den Rest des Lohnausfalls.

Von der Vier-Tage-Woche hätte der Arbeitgeber nur dann einen Vorteil, wenn die Beschäftigten für die zusätzliche Freizeit kein Geld bekommen würden. Viele Arbeitnehmer könnten sich das gar nicht leisten. Aber selbst dann, würde das Unternehmen gegenwärtig mit der Kurzarbeit besser fahren, weil der Staat ja neben dem Löwenanteil des Lohnes auch noch zusätzlich die Sozialabgaben übernimmt.

Der Vorschlag der IG Metall würde dagegen Mehrkosten für die Unternehmen verursachen, denn de facto würden auf diese Weise ja die Stundenlöhne steigen. Und das mitten in der Krise. Das beweist, wie grotesk diese Idee ist. Der Automobilbauer Daimler hat den Vorstoß deshalb zu Recht abgelehnt. Die Branche steht im weltweiten Konkurrenzkampf und hat deshalb gegenwärtig nichts zu verschenken.

