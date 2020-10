IT-Einsatz spart Steuern

Mannheim.Dass internationale Konzerne ihre Gewinne in Niedrigsteuer-Länder verlagern, gehört längst zum Einmaleins der Globalisierung. Hätte ein internationaler Konzern zum Beispiel in Europa nur zwei Niederlassungen – nämlich in Irland oder Deutschland –, würde ihm dies das Hin- und Herschieben der Gewinne erleichtern. Der Grund: Jeder weiß, dass die Steuersätze in Irland niedriger ausfallen als in Deutschland. Die Wirklichkeit sieht aber natürlich anders aus: Die großen Konzerne haben weltweit Standorte, und selbst im EU-Binnenmarkt sind die Steuersätze in jedem Mitgliedstaat unterschiedlich. Je internationaler also ein Unternehmen aufgestellt ist, desto schwerer fällt es ihm deshalb auch, den Durchblick im Steuer-Dschungel zu behalten.

Sehr großer Datensatz

Eine aktuelle gemeinsame Studie des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und der Universität Mannheim hat nun untersucht, wie die Konzerne in der Praxis ihre aggressive Steuerplanung betreiben. Auch hier heißt das Zauberwort: Digitalisierung. Unternehmen, die wenig Geld in Informations-Technologien (IT) investieren, tun sich schwerer. Dagegen sind die Konzerne besonders erfolgreich, die über eine ausgebaute digitale Infrastruktur verfügen. Sie verlagern Gewinne konzernweit effizienter in europäische Staaten mit niedrigen Steuersätzen und können damit ihre Gesamt-Steuerquote senken.

„Die von den Tochtergesellschaften internationaler Unternehmen ausgewiesenen Gewinne sind dort höher, wo die örtlichen Steuersätze niedriger sind. Dieser Zusammenhang ist ausgeprägter bei Unternehmen mit digitaler Infrastruktur wie zum Beispiel Enterprise-Resource-Management-Systemen, mit deren Hilfe Unternehmen den Einsatz ihrer Ressourcen planen, steuern und verwalten“, so der Mitautor der Studie Christopher Ludwig vom ZEW.

Dieser Effekt verstärkt sich, wenn die Unternehmen einen Abteilungsleiter für Rechnungswesen haben. „Dann verfügen sie über die Kompetenz, die durch die Analyse interner Daten zusätzlich gewonnenen Informationen auch für die Steuerplanung einzusetzen“, erläutert Daniel Klein von der Universität Mannheim, der ebenfalls als Mitautor an der Studie beteiligt war.

Diese zeigt zudem, dass Konzerne mit guter digitaler Infrastruktur sensibler auf Steuersatzänderungen reagieren als Unternehmen, die weniger auf IT setzen. „Digitalisierte Unternehmen verlagern ihre Gewinne schneller aus Ländern mit gestiegenem Steuersatz weg und verschieben sie in Länder mit gesunkenem Steuersatz“, sagt Ludwig.

Die Wissenschaftler haben als Basis für ihre Analyse einen Datensatz aus 20 europäische Ländern (2005 bis 2016) verwendet. Sie betrachten 24 1715 Unternehmen, die zu 12 216 internationalen Konzernen gehören. „„Das ist ein sehr großer Datensatz und die bisher umfangreichste Analyse in diesem Bereich“, ordnet Ludwig ein. Und wie stark ist das Ausmaß der Gewinnverlagerung? „Darüber kann die Studie leider nichts sagen, das war nicht Gegenstand der Analyse“, so der Wissenschaftler. Die Globaldaten lassen sich nach Angaben von Ludwig auch nicht auf einzelne Unternehmen oder Branchen herunterbrechen. Wir wissen also nicht, ob das Chemie-Unternehmen BASF mehr Steuern spart als zum Beispiel der Automobilhersteller Daimler.

Bisher wurden nach Angaben des ZEW in wissenschaftlichen Studien nur die Auswirkungen der digitalen Transformation auf die zentralen Geschäftsfelder untersucht. Die vorliegende Studie analysiert nun erstmals, wie diese Technologien das unternehmerische Handeln auch in unterstützenden Konzernfunktionen wie jetzt in der Steuerabteilung verändern.

