IT-Panne stört Weihnachtsgeschäft

Frankfurt.Wegen einer IT-Panne konnten Verbraucher auf der Zielgeraden des Weihnachtsgeschäfts zeitweise nicht per Karte an den Ladenkassen zahlen. Am Montagmittag habe es bundesweit Einschränkungen bei der Autorisierung von Zahlungstransaktionen gegeben, teilte der Dienstleister BS Payone in Frankfurt mit. Teilweise wurden demnach Giro- und Kreditkartentransaktionen abgelehnt. Die Störung habe zu Problemen bei rund 120 000 Händlern geführt. Wie viele Verbraucher zeitweise nicht per Karte zahlen konnten, konnte eine Sprecherin nicht sagen. Die Störung habe rund eine Dreiviertelstunde gedauert, Bankkunden vieler Institute seien betroffen gewesen. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.12.2019