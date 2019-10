IT-Störung legt Produktion bei Porsche lahm

Stuttgart/Leipzig.Eine IT-Störung hat am Dienstag für einige Stunden die Produktion beim Sportwagenbauer Porsche lahmgelegt. Betroffen waren das Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen sowie das Werk in Leipzig, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte. Es habe sich um ein internes Problem gehandelt, und nicht um einen Angriff von außen. Ein fehlerhafter Datenspeicher sei der Ausgangspunkt gewesen. Eine Software, die die Auswirkungen der Störung hätte eindämmen sollen, habe dann ebenfalls versagt. In einer Rundmail habe das Management die Mitarbeiter darüber informiert, dass 211 Server ausgefallen seien, berichtete „Spiegel Online“. Demnach seien alle auf SAP-Software basierenden Prozesse betroffen gewesen. Das Bild aus dem Jahr 2017 zeigt die Montage eines 911 Carrera S Cabrio. dpa (BILD: dpa)

