Italien-Sorgen und Ölpreis belasten Dax

Frankfurt/Main (dpa) - Der verschärfte Haushaltsstreit zwischen Italien und der Europäischen Union hat dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch einen Dämpfer verpasst. Zudem belastet der Ölpreisverfall, der Zweifel am Zustand der Weltkonjunktur nährt.

Der Dax fiel am Vormittag um 1,23 Prozent auf 11 331,26 Punkte. Der MDax, in dem die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert sind, verlor am Mittwoch 1,09 Prozent auf 23 834,69 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,30 Prozent auf 3182,84 Zähler abwärts.

«Kurzfristig dürfte sich die Achterbahnfahrt an den Aktienmärkten fortsetzen», glaubt Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader. «Den Fortschritten in den Handelsgesprächen und in den Brexit-Verhandlungen stehen die Italien-Krise, steigende Zinserwartungen sowie ein höchst volatiler Ölpreis gegenüber.»

Italien weigert sich im Haushaltsstreit trotz Protesten der EU und großer Nervosität an den Finanzmärkten von seinen Schuldenplänen abzuweichen. «Der schnellste Richter über den italienischen Haushalt ist nicht die EU, sondern die Börse. An den Kreditaufschlägen für Italien ist abzulesen, was die Anleger vom Vorgehen Roms halten», kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Beim Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA lief es im zuletzt kriselnden Geschäft mit Flüssigkristallen wieder besser, doch den Darmstädtern machen negative Wechselkurseffekte zu schaffen. Merck-Aktien fielen zuletzt um 1,3 Prozent.

Der Zahlungsabwickler Wirecard rechnet dank des Online-Shoppingbooms für 2019 mit deutlich stärkerem Wachstum. Den Anlegern waren die Nachrichten offenbar nicht gut genug, denn die Wirecard-Papiere sackten als Schlusslicht im Dax um 6,6 Prozent ab.

Die Versorger-Papiere von RWE und Eon gehörten mit Gewinnen von jeweils mehr als 1 Prozent zu den Top-Werten im Dax. Analyst Alberto Gandolfi von der Investmentbank Goldman Sachs wertete das Zahlenwerke in einer ersten Reaktion positiv und verwies dabei auch auf die Entwicklung Nettoverschuldungen.