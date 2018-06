IW: Kein Grund für höheren Mindestlohn als 9,19 Euro

Anzeige

Berlin (dpa) - Vor der Empfehlung der Mindestlohnkommission zur künftigen Höhe der Lohnuntergrenze warnt das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) vor einer zu starken Erhöhung.

«Als Regelfall soll die Steigerung des Mindestlohns der Entwicklung des Tariflohnindexes ohne Sonderzahlungen folgen», sagte IW-Tarifexperte Christoph Schröder der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Daraus würde sich eine Erhöhung um 4 Prozent auf 9,19 Euro ergeben», so Schröder. «Für einen höheren Anstieg sehen wir keinen Grund.»

An diesem Dienstag will die Mindestlohnkommission ihre Empfehlung zur Anfang 2019 anstehenden Erhöhung bekanntgeben. Das Gremium richtet sich nach dem Tarifindex des Statistischen Bundesamts, also einer Berechnung der Lohnentwicklung aufgrund hunderter Tarifverträge.