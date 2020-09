Jahrelang Geschäfte mit dubiosen Kunden

Frankfurt.Wieder geht es um höchst fragwürdiges Verhalten von internationalen Großbanken. Wieder spielt auch die Deutsche Bank dabei eine unrühmliche Rolle. Auch die Commerzbank wird genannt.

Eigentlich geheime Unterlagen – die FinCEN-Files – wurden vor Monaten einem Netzwerk internationaler Medien zugespielt, darunter „Süddeutsche Zeitung“, WDR und NDR. Diese Unterlagen belegen, dass es Großbanken bei der Auswahl von Kunden und Finanztransaktionen zumindest bis 2017 nicht sehr genau genommen haben. Die Deutsche Bank vor allem bei Geschäften in Russland. Den Behörden wurden zwar Meldungen über den Verdacht auf Geldwäsche übermittelt, aber oft wurde die vorgeschriebene Frist bei Weitem nicht eingehalten. Die Gebühren für die Transaktionen hatten die Geldhäuser da schon längst kassiert.

Die Unterlagen stammen aus den USA. Dort müssen Banken, auch Institute aus anderen Ländern, Verdachtsmeldungen über Geldwäsche in Dollar an das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), eine beim US-Finanzministerium angesiedelte Vollstreckungsbehörde, melden. Allein 2019 waren das 2,3 Millionen Verdachtsberichte.

Mehr als zwei Billionen Dollar

Bei den aktuellen Unterlagen, die von dem Journalisten-Netzwerk fast eineinhalb Jahre lang analysiert wurden, geht es zwar nur um 2100 Verdachtsfälle zwischen den Jahren 2000 und 2017. Aber die rund 22 000 Seiten weisen auf Transaktionen im Volumen von mehr als zwei Billionen Dollar hin.

Eigentlich gilt für sie seit Jahren das Prinzip „Kenne Deinen Kunden“. In den FinCEN-Fällen war das den Instituten offenbar weitgehend egal – jedenfalls bei Abschluss der Transaktionen. Den Verdacht auf Geldwäsche meldeten sie erst später, zum Teil dauerte es Jahre. Zwar mussten sie deshalb teilweise Strafen zahlen. Die waren offenbar aber deutlich niedriger als die saftigen Gebühren, die die Banken für die mutmaßlichen Geldwäschetransaktionen kassiert hatten.

Allein 982 der 2100 Meldungen stammen nach Angaben der „SZ“ von der Deutschen Bank. Volumen: 1,3 Billionen Dollar. Dabei geht es unter anderem um sogenannte Spiegelgeschäfte über die 2016 wegen der Vorgänge geschlossene Investmentbank-Sparte des Ablegers in Moskau. Für offenbar dubiose russische Kunden – nach Einschätzung von US-Ermittlern Kriminelle und Personen, die Terrorgruppen nahestanden – wurden mit deren Rubeln Aktien gekauft, die anschließend an westlichen Börsen gegen Dollar wieder verkauft wurden.

Deutschlands größtes Geldhaus teilte mit, die „FinCEN-Files“-Berichte griffen „eine Reihe historischer Themen“ auf: „Soweit sie sich auf die Deutsche Bank beziehen, sind sie den Aufsichtsbehörden bekannt.“ Die Themen seien untersucht, es habe Einigungen mit Behörden gegeben.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.09.2020