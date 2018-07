Jeder ist für freien Handel – zu seinen Bedingungen

Anzeige

Globale Wachstumsbremse

Der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Bernd Mattes, warnt davor, den USA bei Gesprächen über die angedrohten Sonderzölle auf importierte Autos mit Forderungen gegenüberzutreten. Mattes sagte dem SWR, er habe bei seinem Besuch in Washington bemerkt, dass die US-Regierung bereit sei, über freien Handel zu reden, allerdings ohne Vorbedingungen. Mattes hatte für die deutschen Autobauer in Washington an einer Anhörung im Handelsministerium teilgenommen.

Aus Sicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) könnte ausgerechnet die US-Wirtschaft wegen drohender Strafzölle in zahlreichen Ländern der größte Verlierer einer weiteren Eskalation im Handelsstreit sein. Letztendlich würde aber die ganze Welt unter einem Zoll-Wettrüsten leiden. Im schlechtesten Fall könnte die weltweite Wirtschaftsleistung im Jahr 2020 um 0,5 Prozent oder 430 Milliarden US-Dollar niedriger liegen als bislang erwartet, schätzt der IWF.

In Washington könnte es nun ans Eingemachte gehen. Morgen reisen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström zu Gesprächen in die Vereinigten Staaten. Sollte Trump nicht einlenken, erwägt die Europäische Union weitere Gegenmaßnahmen. Zunächst soll aber eine Lösung am Verhandlungstisch gesucht werden. dpa

